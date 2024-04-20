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«Сводят удары на нет»: В Британии пришли в шок от того, как ВС РФ крушат украинские ПВО

Меркурис: РФ уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
20 апреля 2024, 18:04
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российская армия сводит на нет ударные возможности противника, об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Меркурис.

Он также напомнил, что за минувшую ночь Вооружённые силы Украины потеряли не только самолёты, но и четыре системы противовоздушной обороны С-300.



Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении украинского самолёта Миг-29.

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#сво
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#вс рф
Военкому, прибывшему в украинскую глубинку, пришлось отстреливаться от разъярённой толпы
В Черновицкой области Украины группа людей напала на сотрудника военкомата
20 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Prathaan

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Черногузы Черновицкой области. Машина военкома оказалась заблокирована, а к мужчине были применены физическая сила и угрозы со стороны группы неизвестных.

В целях защиты собственной жизни работник военкомата выстрелил в землю. Уточняется, что никто не пострадал.

В военкомате вырази надежду на то, что правоохранительные органы отреагируют и разберутся с произошедшим. Выясняются все обстоятельства нападения.

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Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта
20 апреля 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта. Об этом Зеленский сообщил в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.

Украинский лидер отметил, что несмотря на усталость, «вера украинцев в Украину никуда не делась». При этом, по словам Зеленского, вера граждан в ВСУ и себя также никуда не исчезла.

Президент Украины подчеркнул, что у России в этом противостоянии большое преимущество в вооружении. Зеленский заключил, что будет настаивать на наращивании поставок вооружения со стороны Запада.

Ранее колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что на Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией. В настоящее время украинцы всё чаще высказывают желание завершить это противостояние.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
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Зеленский не получит запрашиваемой военной техники, заявили в США
Профессор Миршаймер: Зеленский не получит запрашиваемого количества вооружения
20 апреля 2024, 17:18

Президент Украины Владимир Зеленский не получит западное оружие в том количестве, которое требует от западных союзников. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что Зеленский составил список желаний, который, вероятно, и выдаёт за свой план.

Однако получить истребители F-16 или артиллерийское оружие в необходимом для ВСУ количестве он не сможет, поскольку у союзников таких запасов просто нет.

Вместе с тем Миршаймер заявил, что никакое количество вооружения уже не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте, поскольку российская армия обладает значительным преимуществом по количеству имеющегося вооружения и по численности армии.

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#сша
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#всу
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Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
20 апреля 2024, 17:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дежурные средства ПВО 20 апреля уничтожили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники самолётного типа были сбиты российской ПВО в районе 14:30 по московскому времени.

Ранее ведомство сообщало, что минувшей ночью ПВО сбила шесть ударных дронов над Брянской областью и ещё три – над Курской. Также беспилотники были ликвидированы над Московской, Тульской, Калужской, Рязанской и Смоленской областями. Всего за ночь было сбито 50 БПЛА.

Также оборонное ведомство сообщило о том, что средства ПВО сбили украинский самолет Су-25.

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#беспилотник
#всу
#вс рф
#пво
#белгородская область
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Артамонов: В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
20 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/vadimrysev

В двух районах Липецкой области обнаружили обломки летательных аппаратов, об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
«В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения», — написал Артамонов.

По словам губернатора, обломки упали в безлюдном месте. В результате их падения никто не пострадал, разрушений также нет.

Артамонов также уточнил, что системы подавления и обнаружения находятся в постоянной готовности.

Напомним, под обстрелом Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#липецкая область
#летательный аппарат
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Зеленский выступил с неожиданным заявлением о вводе западных войск на Украину
Зеленский: Ввода западных войск на Украину не будет
20 апреля 2024, 16:53

Ввода западных войск на Украину не будет, с таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский. Интервью с бразильскими журналистами он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли ракетами. И если нам предложат, например, авиацию Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, то мы ею воспользуемся», — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что будет стоя аплодировать, если такое решение будет принято союзниками из западных государств. По его мнению, авиация союзников могла бы сбить российские ракеты, которые будут направлены на украинскую столицу.

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#владимир зеленский
#сво
#ракета
#военные
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«За Ерёмина»: ВС РФ атакуют противника бомбами с надписями в честь погибшего журналиста
ВС РФ атакуют ВСУ бомбами с надписями в память о погибшем военкоре Ерёмине
20 апреля 2024, 16:34

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские силы нанесут удар по противнику бомбами с надписями в честь погибшего военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, об этом сообщает РЕН ТВ.
19 апреля стало известно о смерти российского военного корреспондента Семёна Ерёмина. Полный сил 42-летний мужчина погиб в результате удара украинского FPV-дрона. Ранее в этот день он вёл репортаж из горячей точки на полях специальной военной операции.

Как удалось выяснить РЕН ТВ, российские войска нанесут удар по украинским позициям четырьмя авиабомбами ФАБ-1500 с надписями «за Семёна Ерёмина». Каждый боеприпас достигает веса в 1,5 тонны.

Напомним, ранее стало известно, о чём был последний репортаж Ерёмина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов уличил НАТО в использовании Зеленского в качестве прикрытия
Рогов: НАТО использует Зеленского для ведения боёв против России
20 апреля 2024, 16:25

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО использует президента Украины Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг завил, что украинские войска имеют права обстреливать военные цели на территории России. Он назвал такие удары легитимными.

Рогов указал на то, что эти слова Столтенберга говорят о ведении войны силами НАТО против России. Таким образом, альянс прикрывается Зеленским, чтобы дать своим операторам наносить удары по РФ натовским же оружием.

Собеседник агентства добавил, что конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО.

Страны альянса продолжат ударять по России, пока не увидят, что ВС РФ наносят аналогичные удары по ним, заключил Рогов.

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#владимир зеленский
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Названо российское оружие, способное уничтожить американские ЗРК Patriot
Аналитик Дандыкин: ЗРК Patriot не смогут справиться с российскими «Кинжалами»
20 апреля 2024, 16:23

Фото: iStock/MikeMareen

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон» неуязвимы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые НАТО пообещала поставить Украине. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что новейший снаряд Х-69, который, предположительно, создали в России, также способен уничтожить Patriot. Причём это оружие способно уничтожать цели, оставаясь незамеченным.

У нас опыт уничтожения Patriot есть. Выявлять на этапе транспортировки, не позволяя им встать на боевое дежурство. У нас есть для этого гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». С любого носителя — самолёт, корабль, подлодка, наземные комплексы, – заявил специалист.
Также Дандыкин указал на ​минусы Patriot. Они, по его словам, имеют недостаточную манёвренность и ограниченные углы поворота пусковых установок, поэтому они не ​могут вести огонь на 360 градусов.

Ранее сообщалось, что 15 апреля стартует международный форум «Армия-2022». Именно там широкой публике впервые представят новейший снаряд Х-69. Эта ракета с досягаемостью не менее 300 километров занимает промежуточное место между боеприпасами малой дальности и стратегическими крылатыми снарядами.

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