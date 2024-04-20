«Сводят удары на нет»: В Британии пришли в шок от того, как ВС РФ крушат украинские ПВО

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Российская армия сводит на нет ударные возможности противника, об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Украинские самолеты, которые осуществляли операции на фронте, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Вероятнее всего, было уничтожено четыре Миг-29. Это часть российской стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Меркурис.
Он также напомнил, что за минувшую ночь Вооружённые силы Украины потеряли не только самолёты, но и четыре системы противовоздушной обороны С-300.
Напомним, ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об уничтожении украинского самолёта Миг-29.
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Евгения Парфентьева