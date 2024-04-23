Шойгу анонсировал удары ВС РФ по базам хранения натовского оружия

Фото: сайт Кремля
Российская армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседании коллегии военного ведомства.
Также министр сообщил, что ВС РФ владеют инициативой практически на всей линии фронта. ВС РФ вытесняют противника с занимаемых им рубежей.
Кроме того, Шойгу сообщил, что на боевое дежурство в течение текущего года поступят новые комплексы: С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС.
Прежде Шойгу предрек Парижу проблемы из-за отправки войск на Украину. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, Шойгу сообщил, что на боевое дежурство в течение текущего года поступят новые комплексы: С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС.
Прежде Шойгу предрек Парижу проблемы из-за отправки войск на Украину. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова