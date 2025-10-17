Трамп намекнул на отказ предоставить Зеленскому дальнобойные ракеты Tomahawk
Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk
Президент США Дональд Трамп намекнул на отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он объяснил, что Соединенным Штатам необходимо это оружие для собственных нужд. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, США обладают большим количеством ракет Tomahawk, однако это не означает, что они готовы с легкостью предоставить их Украине.
«Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.Трамп также сообщил, что обсуждал данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что 16 октября между ними состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин вновь подчеркнул, что поставки Tomahawk Киеву со стороны США не изменят ситуацию на фронте, однако нанесут ущерб российско-американским отношениям.
Ранее издание The Wall Street Journal указало, что американские ракеты могут оказаться уязвимыми для российских систем ПВО.