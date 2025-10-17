Трамп намекнул на отказ предоставить Зеленскому дальнобойные ракеты Tomahawk

17 октября 2025, 00:11

Трамп заявил, что США сами нуждаются в дальнобойных крылатых ракетах Tomahawk

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент США Дональд Трамп намекнул на отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Он объяснил, что Соединенным Штатам необходимо это оружие для собственных нужд. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе общения с журналистами в Белом доме.





По словам Трампа, США обладают большим количеством ракет Tomahawk, однако это не означает, что они готовы с легкостью предоставить их Украине.





«Мы не можем истощить ресурсы нашей страны», — цитирует главу Белого дома РИА Новости.