Посольству ФРГ в Москве заявлен протест из-за слов о Южных Курилах

04 августа 2025, 18:55

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Протест на фоне слов немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о Южных Курилах заявили посольству ФРГ в Москве. Об этом сказано на официальном сайте российского МИДа в понедельник, 4 августа.





Слова Зигмунд расценивают в МИД РФ как откровенное посягательство на территориальную целостность страны. Российские дипломаты подчеркнули, что южные Курильские острова стали частью страны по итогам Второй мировой. Согласно комментарию, суверенитет РФ над архипелагом неоспорим.



По информации российского посольства в Японии, немецкий дипломат позволила себе неприемлемо высказаться на тему Южных Курил, пытаясь «влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет».





«Посольству ФРГ в Москве был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии П. Зигмунд, ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов», — говорится в комментарии МИД РФ.