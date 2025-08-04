Депутат высказался о британских подводных подразделениях
Журавлев: у Британии есть подразделения по минированию судов
У британской стороны уже давно есть подразделения, которые могут минировать суда и устраивать сложные диверсии. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Журавлева.
Таким образом парламентарий прокомментировал заявление СВР о планах Соединенного Королевства устроить в международных водах экологическую катастрофу.
«Свои возможности НАТО нам уже продемонстрировало в своё время, уничтожив «Северные потоки» на дне Балтики, — никто же всерьёз не верит, что это дело рук полусумасшедшего украинского аквалангиста», — сказал собеседник.Несколько часов назад в пресс-бюро СВР России сообщали, что британские спецслужбы хотят задействовать натовских союзников, чтобы развернуть массовую облаву на «теневой флот» с российским черным золотом.