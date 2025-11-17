США нанесли удар по судну «наркоторговцев» в Тихом океане
В восточной части Тихого океана американские военные нанесли точный удар по судну, перевозившему наркотики. Об этом сообщили в Южном командовании ВС США (USSOUTHCOM).
Операцию провели 15 ноября по приказу главы Пентагона Пита Хегсета. Летальный кинетический удар нанесла оперативная группа «Южное копьё».
Как утверждают в американском командовании, целью стало судно, принадлежавшее террористической организации и задействованное в незаконной перевозке наркотиков. В результате удара ликвидированы три человека, находившиеся на борту.
Ранее Пентагон анонсировал новую операцию против наркокартелей под названием «Южное копьё». По словам Хегсета, с ее помощью американская армия очистит Западное полушарие от наркотиков и защитит национальные интересы США.
