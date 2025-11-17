США нанесли удар по судну «наркоторговцев» в Тихом океане

17 ноября 2025, 01:07

Американские военные заявили об ударе по судну с наркоторговцами в Тихом океане

Фото: istockphoto / Benny Winslow

В восточной части Тихого океана американские военные нанесли точный удар по судну, перевозившему наркотики. Об этом сообщили в Южном командовании ВС США (USSOUTHCOM).