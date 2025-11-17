Достижения.рф

Швейцария нашла необычный способ снижения торговых пошлин США

Швейцария задобрила Трампа подарками и добилась снижения торговых пошлин
Фото: istockphoto / RossHelen

Швейцария смогла добиться снижения американских торговых пошлин благодаря вручению подарков президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Axios.



В рамках дипломатической инициативы швейцарская делегация передала Трампу настольные часы бренда Rolex и золотой слиток весом в 1 кг стоимостью примерно 130 тыс. долларов. Подарки были оформлены как пожертвования в пользу библиотеки, ассоциированной с американским лидером.

По данным источника издания, инициатива способствовала пересмотру торговых условий. Швейцарская сторона добилась снижения импортных пошлин со стороны США с 39% до 15%.

