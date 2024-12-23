Пост замглавы Пентагона при Трампе займёт противник военной помощи Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул экс-сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи на должность замминистра обороны США. Как сообщает газета The New York Times, в 2019 году по запросу Даффи Пентагон заблокировал пакет военной военной помощи Украине на 250 млн долларов.
Отмечается, что такое решение было якобы связано с тем, что Трамп пытается заставить Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении коррупционных схем внутри украинской газовой организации Burisma, в которых может быть замешан Хантер Байден. Он вошёл в совет директоров компании в апреле 2014 года, когда его отец Джо Байден находился на посту вице-президента США.
Вскоре после этого Хантер Байден смог лоббировать интересы Burisma, а в 2019 году о деле о коррупции стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский президент призывал своего украинского коллегу оказать содействие расследованию. Демократы в Конгрессе США восприняли это как попытку оказания давления на иностранного лидера и начали процесс импичмента в отношении Трампа.
В результате 250 млн долларов, выделенные Украине, были заморожены, а получил их Киев только в 2020 году.
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Вскоре после этого Хантер Байден смог лоббировать интересы Burisma, а в 2019 году о деле о коррупции стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский президент призывал своего украинского коллегу оказать содействие расследованию. Демократы в Конгрессе США восприняли это как попытку оказания давления на иностранного лидера и начали процесс импичмента в отношении Трампа.
В результате 250 млн долларов, выделенные Украине, были заморожены, а получил их Киев только в 2020 году.
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Анастасия Чинкова