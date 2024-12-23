В офисе Зеленского признали неизбежность мирных переговоров

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Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал неизбежность мирных переговоров Украины с Россией. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
«Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность», — заявил Лещенко.
Он отметил, что Украина должна быть сильной за столом переговоров с РФ. При этом, по словам Лещенко, украинские власти пытаются получить гарантии безопасности на будущее, которые в основном заключаются во вступлении Украины в НАТО.
Украинский политик добавил, что союзники Киева только делают вид, что глубоко обеспокоены мирным разрешением конфликта на Украине.
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