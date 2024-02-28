«Поставил на место»: В Германии пришли в шок от резкого манёвра Шольца в отношении Макрона

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поставил президента Франции Эммануэля Макрона на место после его слов о военнослужащих НАТО на Украине, об этом пишет немецкое издание Tagesspielgel.
«До сих пор Макрон и Шольц не вступали в настолько открытую конфронтацию. Следует ожидать раздраженной реакции в правительственных кругах за пределами ведомства федерального канцлера по поводу того, как бесцеремонно Шольц поставил Макрона на место», — пишет автор статьи.
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