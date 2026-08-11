Поставки автозапчастей из Китая в Россию выросли на 15%

11 августа 2026, 09:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

За январь—июль 2026 года Россия увеличила закупки автомобильных деталей и комплектующих в Китае примерно на 15% год к году — до $1,3 млрд. Автоэксперт Юлия Трушкова связывает рост с расширением китайского автопарка и развитием сервисной сети брендов из КНР. Об этом сообщает «Коммерсантъ».