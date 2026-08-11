Поставки автозапчастей из Китая в Россию выросли на 15%
За январь—июль 2026 года Россия увеличила закупки автомобильных деталей и комплектующих в Китае примерно на 15% год к году — до $1,3 млрд. Автоэксперт Юлия Трушкова связывает рост с расширением китайского автопарка и развитием сервисной сети брендов из КНР. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По словам специалиста, владельцам Geely, Haval, Chery и других китайских марок требуется регулярное обслуживание. Производители отвечают на растущий спрос: открывают дилерские центры, расширяют станции техобслуживания и формируют запасы деталей на российских складах. Это ускоряет поставки и упрощает работу сервисов.
Оригинальные компоненты для автомобилей из КНР постепенно укрепляют позиции на рынке. Покупателей привлекает соотношение стоимости и качества, особенно на фоне дорогих европейских аналогов.
Китайские компании расширяют ассортимент и для владельцев машин других марок. Их продукцию все чаще используют при ремонте европейских, корейских и российских автомобилей, поскольку часть зарубежных производителей сократила присутствие в стране.
Ранее глава «Автостата» Сергей Целиков рассказал о результатах опроса среди россиян. Главным фактором снижения интереса к новым легковым автомобилям 63% участников назвали высокие банковские ставки. Еще 43% респондентов указали на падение покупательской способности, а 25% связали спад с ожиданием возвращения международных автобрендов на российский рынок.
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