В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба»

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В районе города Пневы на западе Польши был поврежден газопровод «Дружба», в связи с чем произошла утечка топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пожарной службы Великопольского воеводства Мартин Халаш в интервью телеканалу TVN24.
«В ходе расследования было установлено, что на поле произошел разлив вещества, похожего на нефть. В этом районе может проходить трубопровод "Дружба". Был установлен контакт с PERN, компания превентивно отключила одну из насосных подстанций», – заявил Халаш.
Ранее стало известно о повреждении солдатами Вооруженных сил Украины газопровода низкого давления в Новой Каховке.
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Александр Климов