Поставлена точка в споре об отношении Трампа к конфликту на Украине

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Президент США Дональд Трамп будет использовать конфликт на Украине как предмет для торга во время переговоров с Россией, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Киев продолжит получать финансовую поддержку, но не факт, что американскую.
По его мнению, вопрос поддержки Киева не так важен, так как Украине попросту некем воевать, Владимир Зеленский скрывает объемы реальных потерь ВСУ.
«То, что досталось Трампу в качестве наследия от Байдена, — это не самая выгодная для США позиция, потому что война фактически проиграна и нужно уйти с наименьшими потерями. Но выхода из этих потерь без потери лица, как видят американцы, у них не получается. Без России они решить вопрос не могут, но у нас есть четкие заготовки», — пояснил Леонков.Читайте также:
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