Трамп приостановил помощь другим странам, в том числе Украине, на 90 дней

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Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США временно приостановит все программы помощи другим странам, в том числе Украине, на 90 дней. Об этом сообщает AP.
В материале говорится, что помощь США приостановлена для проведения проверок, которые должны определить соответствие предоставления помощи политическим целям новой администрации.
Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.
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«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.
Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.
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Элина Позднякова