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Трамп приостановил помощь другим странам, в том числе Украине, на 90 дней

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США временно приостановит все программы помощи другим странам, в том числе Украине, на 90 дней. Об этом сообщает AP.
В материале говорится, что помощь США приостановлена для проведения проверок, которые должны определить соответствие предоставления помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.



Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.


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Итоги инаугурации Трампа. Борьба с эмигрантами, возвращение свободы слова и теперь в стране только два гендера
21 января 2025, 06:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. Здесь мы собрали главные его изречения в ходе инаугурации.
С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.

Уже следом Трамп указал направить войска на южную границу страны в целях противостояния мексиканским мигрантам, а мексиканские картели будут признаны террористическими организациями. Это станет одним из ключевых направлений политики Штатов, а сам Трамп пообещал выдворить из страны всех нелегалов.

В США будет отменен мандат на электромобили, а также будет объявлена чрезвычайная ситуацию в сфере энергетики. Еще администрация Трампа подпишет указ о прекращении правительственной цензуры и возвращении свободы слова в стране. Среди обещаний президента также имеется установка американского флага на Марсе.

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Трамп вывел США из ВОЗ в первый день на посту президента
21 января 2025, 05:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из Всемирной организации здравоохранения. Об этом передают в CNN.
«Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, что стало серьёзным шагом по разрыву связей с агентством ООН по здравоохранению в первый же день его пребывания в должности», — говорится в сообщении.

В качестве причин этого решения указывается неправильные действия ВОЗ во время пандемии COVID-19. Также отмечаются несправедливо обременительные выплаты от США. Напомним, что Дональд Трамп заступил на пост главы государства 20 января.

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#сша
#президент
#дональд трамп
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The Guardian: МУС ждет введения агрессивных экономических санкций от Трампа
21 января 2025, 05:25

Фото: iStock/LIVINUS

Международный уголовный суд в Гааге ожидает агрессивных экономических санкций со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа, заступившего на пост главы страны 20 января. Об этом пишет The Guardian.
«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», — заявил представитель МУС.

Как рассказали собеседники издания, в случае введения санкций в отношении отдельных представителей суда, ситуация будет управляемой, пусть и сложной. При этом опасения вызывают общеинституциональные ограничения, так как они угрожают функционированию суда в Гааге. На фоне этого может прекратиться работа над рядом расследований. Также существует риск отмены ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.

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#санкции
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Трамп отменил 78 указов и меморандумов Байдена в первый день президентства
21 января 2025, 04:21

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Президент США Дональд Трамп в первый день своего правления страной отменил 78 указов и меморандумов бывшего главы Штатов Джо Байдена. Соответствующая трансляция ведется на канале ABC в YouTube.
Также Трамп заставил госслужащих вернуться с удаленной работы и распорядился решить вопрос с кризисом стоимости жизни. К тому же США выходят из Парижского соглашения по климату и теперь в Штатах будут восстанавливать свободу слова и отменять цензуру.

Среди указов Трампа значится запрет на использования системы правосудия против политических оппонентов прежней администрации. Еще президент заморозил процесс найма на государственную службу. Под исключения попали армия и некоторые другие категории. Также стоит отметить остановку принятия бюрократами новых нормативных актов. Разморозка данного решения последует после полного контроля над федеральным правительством.

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#сша
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Трамп назвал администрацию Байдена худшей в истории
21 января 2025, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп назвал администрацию бывшего главы Штатов Джо Байдена худшей в истории. Об этом он заявил в ходе своего выступления после инаугурации.
«Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей», — сказал Трамп.

Свое высказывание президент сделал на фоне заявления о том, что он отменит порядка 80 решений администрации Байдена. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января.

Ранее «Радио 1» сообщало о первых подписанных указах нового президента США. В их число вошли раяд назначений и закон о запрете приспускать флаги во время инаугурации президента.

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#семьи
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Трамп подписал первые указы и распоряжения после инаугурации
21 января 2025, 00:26

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы и распоряжения после своей инаугурации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляции американских новостных телекомпаний.
В частности Трамп совершил первые назначения на должности в его администрации и сделал ряд распоряжений. Согласно одному из них, теперь в США никогда не будут приспускать флаги над правительственными зданиями в ходе инаугурации президента. Также Трамп сделал первые назначения руководителей в различные госструктуры.

К тому же президент поделился своими эмоциями от чаепития с бывшим лидером США Джо Байденом. Трамп назвал встречу очень приятной и прекрасным обычаем. Когда президента попросили высказаться о решении Байдена помиловать членов своей семьи, то он от комментариев отказался фразой: «Я не собираюсь обсуждать это сейчас».

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#президент
#семьи
#трамп
#джозеф байден
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Маск сделал жест нацистского приветствия на праздновании инаугурации Трампа
20 января 2025, 23:51

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск в ходе празднования инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает Shot.
«Илон Маск «слегка» увлекся празднованием инаугурации Трампа и сделал несколько недвусмысленных жестов, напоминающих нацистское приветствие», — пишут в telegram-канале.

Также в ходе своего выступления предприниматель пообещал, что американские астронавты установят флаг США на Марсе. Напомним, Дональд Трамп назначил миллиардера на пост в новый департамента по достижению госэффективности.




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#нацизм
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Пушков указал на плохое предчувствие у стран Евросоюза насчёт президентства Трампа
Пушков: у стран Евросоюза плохое предчувствие насчёт президентства Трампа
20 января 2025, 22:57

Фото: iStock/SurkovDimitri

У стран Евросоюза плохое предчувствие по поводу президентства Дональда Трампа в США, поскольку он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Политик написал, что Трамп одним из первых указов признает в США только два гендера – мужской и женский. Неожиданное решение для «цитадели либеральной демократии», на которую правящие элиты в Европе всегда смотрели в придыханием. Фактически, этим и другими решениями Трамп разорвал общую систему ценностей, которая объединяла США и Евросоюз.

Другим немаловажных решением нового президента США стало объявление войны либеральной цензуре, которая царит в СМИ Великобритании, Франции и Германии.

На этом фоне наблюдается молчание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, евродепутатов в Брюсселе и властей ведущих столиц Европы. Пушков отметил, что у них просто нет слов – одни чувства.

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#пушков
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Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину
20 января 2025, 22:26

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт, причём ещё до вступления в должность.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась в понедельник, 20 января, в здании Капитолия. Он официально вступил в должность после принесения присяги.

Речь главы государства продолжалась около получаса. Он пообещал издать ряд указов, в частности, об установлении режима ЧС из-за ситуации на южной границе и признании в США только двух гендеров – мужского и женского.

Также Трамп пообещал, что мощь Штатов остановит все конфликты и принесёт новый дух единства в мир. При этом ни Россию, ни Украину он не упомянул.

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