Поставлена точка в споре, пойдет ли Трамп на третий срок

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В США не станут менять Конституцию ради третьего президентского срока Дональда Трампа, а все разговоры об этом похожи на информационный шум, заявил политолог-американист Малек Дудаков.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что и сам Трамп время от времени пользуется этим информационным шумом, в частности для того, чтобы «вызывать истерику» у своих оппонентов.
В действительности, подчеркнул политолог, ждать третьего президентского срока от Трампа явно не стоит.
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«Причем это всякий раз работает. Конечно, там никакого изменения Конституции не будет. Не будет никакой попытки обойти 22 поправку, которая ограничивает президентские сроки двумя для одного человека», — указал эксперт.Дудаков отметил, что Трамп использует подобные обсуждения в свою пользу, так как отвлекает медийную повестку от реальных фактов и проблем.
В действительности, подчеркнул политолог, ждать третьего президентского срока от Трампа явно не стоит.
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Данил Пономарев