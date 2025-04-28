Трамп: Зеленский на встрече в Риме вновь запросил оружие

26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Трамп сообщил журналистам, что Зеленский уже на протяжении трех лет обращается с подобными просьбами. Об этом пишет ТАСС.