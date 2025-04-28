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Трамп: Зеленский на встрече в Риме вновь запросил оружие

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Трамп сообщил журналистам, что Зеленский уже на протяжении трех лет обращается с подобными просьбами. Об этом пишет ТАСС.
«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил Трамп в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

Ранее Трамп выразил мнение, что основным препятствием для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.

В ответ на это, Владимир Зеленский, выступая в ЮАР, сообщил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США для рассмотрения. Ситуация вокруг конфликта в Украине продолжает оставаться напряженной, и дальнейшие шаги будут зависеть от результатов дипломатических переговоров.

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Лавров прокомментировал просьбу Трампа остановить удары по Украине
Лавров: Путин сразу поддержал идею США установить 30-дневное прекращение огня
28 апреля 2025, 06:58

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сразу поддержал идею США о 30-дневном прекращении огня, но с условием, что прошлые ошибки не повторятся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS.
Россия всегда наносила удары только по военным объектам Украины, добавил Лавров.

«Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа (...) при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США) Джо Байдена и европейских стран», — указал глава МИД РФ.
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Лавров отметил, что Путин стремится к прекращению огня, но требует гарантий, что оно не будет использовано для усиления украинских вооруженных сил. Россия настаивает на прекращении поставок оружия Украине. Подобные соглашения уже нарушались Киевом, и это осложняет доверие со стороны РФ к новым договоренностям.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.

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Кадыров: силы РФ ударили «Градами» по скоплению живой силы ВСУ на Сумском направлении
28 апреля 2025, 05:27

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ на Харьковском и Сумском направлениях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, опубликовав видео операции, передает ТАСС.
На Харьковском направлении спецназ «Ахмат» совместно с мобильной группой СКАД 607 «Горец» уничтожил грузовик с боеприпасами противника возле населённого пункта Уды. Кадыров заявил, что попытка доставки груза завершилась для неприятеля ожидаемо: перевозимое было взорвано, водителю пришлось сменить маршрут на кратчайший.

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«АХМАТ — СИЛА! РОССИЯ — МОЩЬ!», — подписал глава Чечни.
На Сумском направлении бойцы «Ахмата» и 177-й бригады морской пехоты Минобороны РФ, обнаружив скопление сил ВСУ, нанесли упреждающий удар с использованием РСЗО «Град».

«Бойцы легендарного спецназа «Ахмат» Минобороны России совместно с 177 бригадой морской пехоты МО РФ в ходе выполнения боевой задачи на сумском направлении обнаружили скопление живой силы противника. Оценив обстановку, приняли мгновенное и единственно верное решение — нанести удар на упреждение», — пояснил Кадыров.
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«Дебильная пропаганда»: Выяснилось, почему на Западе не комментируют освобождение Курской области
Филиппо: Запад не говорит об освобождении Курской области из-за разгрома ВСУ
28 апреля 2025, 05:03

Фото: iStock/klenger

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил западных политиков в замалчивании провалов Владимира Зеленского, включая освобождение Курской области российскими войсками. Об этом он заявил журналистам во время акции протеста против участия Франции в украинском конфликте, сообщает РИА Новости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов еще в субботу доложил Владимиру Путину о завершении операции в Курской области, где последним освобождённым населённым пунктом стало село Горналь. По мнению французского политика, Запад сознательно игнорирует такие события, чтобы сохранить контроль над «единым военным нарративом».

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«Не комментируют провалы Зеленского. Не комментируют провалы лагеря, который через Украину ведет войну с Россией. Все просто», — объяснил Филиппо.
Он также раскритиковал «дебильную» западную пропаганду, которая, по его словам, уже три года распространяет ложь о России, мешая обществу понять реальное положение дел. Филиппо подчеркнул, что даже значимые события, вроде возвращения Курской области, подаются СМИ со скепсисом или замалчиваются.

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ЦВК: в КНДР власти официально сообщили об отправке войск в Россию
28 апреля 2025, 04:52

Фото: iStock/Dragos Condrea

КНДР официально подтвердила отправку военного контингента в Россию, сославшись на положения Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между странами. Об этом сообщила Центральная военная комиссия (ЦВК) КНДР в статье, опубликованной в газете «Нодон Синмун», передает РИА Новости.
Решение о направлении войск принял лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив военно-политическую ситуацию как соответствующую статье 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. ЦВК добавила, что российская сторона была уведомлена о развёртывании сил, а действия северокорейских военных стали «образцовым исполнением» двусторонних договорённостей.

В заявлении подчёркивается, что операция согласуется с Уставом ООН и международным правом, а также служит укреплению союзнических отношений РФ и КНДР. Ким Чен Ын назвал миссию «священной», направленной на защиту суверенитета и обеспечение взаимного процветания.

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​«Думаю, ​да»: Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма
Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым Украине
28 апреля 2025, 03:03

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, готов отказаться от требований возврата Крыма. Об этом американский президент сообщил журналистам пула Белого дома, комментируя встречу с Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.
Ранее Зеленский охарактеризовал диалог с Трампом как продуктивный, поблагодарив его за обсуждение широкого круга вопросов. Трамп уточнил, что тема Крыма затрагивалась лишь поверхностно. Отвечая на вопрос о возможном отказе Киева от претензий на Крым, Трамп подчеркнул, что проблема возникла при предыдущем руководстве США.

«Думаю, что да (Зеленский откажется от претензий). Крым случился 12 лет назад. Тогда был президент Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», — посоветовал Трамп.
26 апреля «Радио 1» передавало, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Позже сообщалось, что КНДР подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией.

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