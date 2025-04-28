Трамп: Зеленский на встрече в Риме вновь запросил оружие

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
26 апреля в Риме состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, на которой, по словам Трампа, обсуждались дополнительные поставки оружия для Украины. Трамп сообщил журналистам, что Зеленский уже на протяжении трех лет обращается с подобными просьбами. Об этом пишет ТАСС.
«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил Трамп в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).
Ранее Трамп выразил мнение, что основным препятствием для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной является позиция Зеленского. По его словам, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона.
В ответ на это, Владимир Зеленский, выступая в ЮАР, сообщил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США для рассмотрения. Ситуация вокруг конфликта в Украине продолжает оставаться напряженной, и дальнейшие шаги будут зависеть от результатов дипломатических переговоров.
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Дарья Осипова