Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
В недавнем интервью изданию Atlantic бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о конфликте на Украине, заявив, что он не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
«Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной», — отметил Трамп.
Трамп неоднократно предупреждал о рисках, связанных с украинским конфликтом. В феврале он утверждал, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена продолжала свою политику еще год, мир мог бы оказаться на грани Третьей мировой войны. В марте, во время встречи с Владимиром Зеленским, он также высказал опасения, что Зеленский «заигрывает с Третьей мировой».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова