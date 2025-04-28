Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны

Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны

Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В недавнем интервью изданию Atlantic бывший президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о конфликте на Украине, заявив, что он не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
«Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной», — отметил Трамп.

Трамп неоднократно предупреждал о рисках, связанных с украинским конфликтом. В феврале он утверждал, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена продолжала свою политику еще год, мир мог бы оказаться на грани Третьей мировой войны. В марте, во время встречи с Владимиром Зеленским, он также высказал опасения, что Зеленский «заигрывает с Третьей мировой».

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Россия ответит на нарушение Киевом перемирия в дни празднования 80-летия победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

В ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в небе над Украиной
#россия
#конфликт
#владимир путин
#украина
#сво
#всу
#зеленский
#трамп
Писториус заявил о максимальной угрозе НАТО в случае победы России на Украине
Писториус: победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для НАТО
28 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock/Diy13

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин продолжит помогать Киеву, даже если Вашингтон полностью прекратит поддержку Украины. Об этом информирует Tagesschau.
Писториус отметил, что победа России в конфликте с Украиной создаст угрозы для Североатлантического альянса. По мнению министра, все должны осознавать, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

Предоставление дальнейшей военной помощи Киеву закреплено в коалиционном соглашении правительства, заключил Писториус.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Россия ответит на нарушение Киевом перемирия в дни празднования 80-летия победы
#победа
#нарушение
#министр
#нато
#рф
#трамп
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье наградили участников конкурса «День Победы в истории моей семьи»
28 апреля 2025, 15:18

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне компания-перевозчик отходов «Эколайф» из Подмосковья организовала конкурс детских рисунков на тему «День Победы в истории моей семьи», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В творческом состязании приняли участие более 40 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Юные художники запечатлели в своих работах семейные истории и личные ассоциации с великим праздником. Трое участников также написали письма бойцам, которые находятся в зоне Специальной военной операции.

Авторы лучших работ были отмечены наградами за инициативу и оригинальность.

«Спасибо вам — всем присутствующим, за то что собрались и поучаствовали в этом конкурсе. Это означает, что вы каждый по-своему понимаете и помните эту важную дату, чтите своих дедов и прадедов, которые отважно сражались и отстояли нашу страну», — подчеркнул генеральный директор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.

В рамках мероприятия детям провели экскурсию: показали работу спецтехники региональных операторов. Каждый мог попробовать себя в роли водителя мусоровоза — посидеть за рулём и оценить масштабы труда.

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Кроме того, ребята познакомились с работой диспетчерского центра и системой мониторинга прозрачности транспортировки отходов.

Финалом вечера стали просмотр мини-фильма о возможностях сортировки мусора в Подмосковье и участие в тематической викторине.

Читайте также:

Капитальный ремонт лицея № 10 в Клину завершён более чем на треть

В Видном-2 состоялся выездная донорская акция в пользу детей с онкоболезнями

В Подмосковье в новые квартиры из аварийного жилья переехали более 200 человек
#подмосковье
#акция
#художники
#капитальный мероприятия
#письма
#рисунки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Живут без родителей и отмечают дни рождения на заднем дворе без гостей: как сегодня выглядят подросшие дети Пугачевой и Галкина*
28 апреля 2025, 15:14

Алла Пугачева и Максим Глакин* с детьми (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Двойняшкам Лизе и Гарри уже 11 лет. Последние три года они живут вдали от России, а родителей видят лишь во время каникул или редких праздников. Недавно опубликованные фотографии удивили поклонников: Лиза и Гарри заметно повзрослели. Как ​сейчас выглядят и живут дети Пугачевой и Галкина* — в материале «Радио 1».

Дети Пугачевой и Галкина*


Лиза, как и прежде, очаровывает большими голубыми глазами, ямочками на щеках и белокурыми локонами. Девочка значительно выросла и на фотографиях практически догоняет мать по росту. Лиза отрастила длинные волосы и предпочитает элегантный стиль: платья, юбки, модные сумочки, жакеты и туфли. Косметикой она пока не пользуется.

Гарри внешне совсем не похож на сестру. Темные волосы, зеленые глаза — их родство с Лизой угадывается разве что по схожему разрезу глаз и улыбке. Мальчик тяготеет к спортивному стилю, часто появляется в кепках, банданах и с массивной цепью на шее, чем напоминает R&B-исполнителей.

Гарри и Лиза (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Ненависть в сторону семьи


Дети — пожалуй, единственное, что вызывает положительные эмоции у публики в отношении семьи Пугачёвой и Галкина*. Сегодня каждый их шаг сопровождается ироничными замечаниями и критикой. Особенно обсуждали недавний день рождения певицы, которую поклонники заподозрили в злоупотреблении «Оземпиком» или в проблемах со здоровьем: Пугачёва предстала в коротком платье, демонстрируя сильно похудевшие ноги.

Сын Тины Канделаки Леонтий: долгие поиски себя, актерская карьера, страсть к музыке и уход с «Новой фабрики звёзд»
Сын Тины Канделаки Леонтий: долгие поиски себя, актерская карьера, страсть к музыке и уход с «Новой фабрики звёзд»

Максим Галкин*, судя по всему, отсутствовал. В его соцсетях появилось фото с Пугачёвой на яхте, однако пользователи быстро заметили, что снимок архивный. Пародиста упрекнули в том, что ему приходится постоянно гастролировать за границей, чтобы обеспечивать прежний уровень жизни.

Алла Пугачева (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Максим Галкин* про СВО


Многие вспоминают: судьба семьи могла сложиться иначе, не выступи Галкин* в 2022 году против России после начала специальной военной операции (СВО). Протест быстро перерос в открытые нападки на страну, после чего супруги поспешно уехали за границу — в Израиль. Тогда поддержку им выражали «свои», но по мере падения популярности и иссякания доходов их круг общения стремительно сократился.

История рождения и детства Лизы и Гарри


Лиза и Гарри появились на свет в сентябре 2013 года, когда Пугачёвой было 64 года. Дети были зачаты с помощью ЭКО и рождены суррогатной матерью. Слухи упорно связывали происхождение близнецов с дочерью Пугачёвой Кристиной Орбакайте или с донорским материалом, поскольку публика с трудом верила в версии о замороженных яйцеклетках.

Особенностей внешности Пугачёвой дети не унаследовали. Многие тогда критиковали певицу за то, что она завела детей в столь преклонном возрасте, а Галкина* называли фактическим отцом-одиночкой.

Первые годы жизни Лизы и Гарри были окружены роскошью. Дети посещали элитный детский сад стоимостью до 400 тысяч рублей в год и учились в престижной гимназии, где год обучения стоил около полутора миллионов рублей. Их развивали в музыке, танцах, иностранных языках, спорте и искусстве.

Алла Пугачева с дочкой (фото: Instagram** / maxgalkinru)

Дни рождения близнецов праздновались с размахом: именитые гости, путешествия, дорогостоящие подарки. Для семьи был построен замок в деревне Грязь площадью 760 квадратных метров.

Эмиграция и последствия для детей


Однако после начала СВО жизнь кардинально изменилась. Пугачёва и Галкин* покинули Россию в спешке, перебравшись в Израиль. Лиза и Гарри не закончили учебный год в Москве и начали обучение в одной из лучших частных школ Тель-Авива, где год стоил около трех миллионов рублей. Но проживание в Израиле оказалось недолгим: после эскалации конфликта осенью 2023 года семья уехала на Кипр. Дети снова сменили школу, страну, язык общения.

Семье пришлось вновь обустраивать быт, на этот раз в заранее купленной недвижимости на Кипре. Галкин* усилил гастрольную деятельность, чтобы компенсировать падение доходов. Со временем публикации с детьми стали редкостью. Снимков Лизы и Гарри стало гораздо меньше, чем раньше. Сейчас близнецы живут в Лондоне, где учатся в британской школе, в сопровождении нянь, но без родителей.

Сын Пугачевой и Галкина* (Фото: Instagram** / maxgalkinru)

Недавно Галкин* вывез детей в Париж, совместив поездку с концертами. Их 11-й день рождения прошёл скромно: праздник отметили на заднем дворе дома, без известных гостей.

Читайте также:

Стала богатой, переехала в Дубай и оставила ребенка с бабушкой: как сейчас живет звезда «Дома-2» Элина Камирен

«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте

«Я никого ни к чему не призываю»: темное прошлое жены Джигана Оксаны Самойловой в эскорте, измены и заработки в сети

*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#семья
#супруги
#артист
#певец
#певица
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия ответит на нарушение Киевом перемирия в дни празднования 80-летия победы
28 апреля 2025, 14:42

Фото: iStock/IherPhoto

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы. Перемирие вступает в силу с нуля часов 8 мая и продлится до нуля часов 11 мая. В этот период все боевые действия будут остановлены. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «‎Кремль. Новости».
Российская сторона призывает украинские власти последовать этому примеру и уважать объявленное перемирие. В случае нарушения режима прекращения огня украинской стороной, Вооружённые Силы Российской Федерации готовы дать адекватный и эффективный ответ на такие действия.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

В ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в небе над Украиной

В Раде назвали Украину банкротом на фоне превышения 100% внешнего долга
#нарушения
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
28 апреля 2025, 14:38

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объявил о введении временного перемирия в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По информации Кремля, перемирие вступит в силу с нуля часов 7 мая и продлится до полуночи 11 мая. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении пресс-службы Кремля подчеркивается, что Россия рассчитывает на то, что Украина также последует этому примеру и объявит аналогичное перемирие. Это решение направлено на создание условий для уважения памяти павших.

Празднование 80-летия Победы станет важным событием для обеих стран, власти призывают все стороны конфликта проявить благоразумие и гуманность в эти памятные дни.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В ВСУ заявили о потере истребителя Су-27 в небе над Украиной

В Раде назвали Украину банкротом на фоне превышения 100% внешнего долга

ВС РФ освободили Каменку в Харьковской области
#россия
#владимир путин
#президент
#украина
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате