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Постпред Ирана: бессилие ООН поощряет военные преступления Израиля

01 августа 2024, 02:07
Фото: iStock/mizoula

Фото: iStock/mizoula

Постпред Ирана Амир Саид Ирвани заявил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа. Об этом он сообщил во время чрезвычайного заседания организации, где обсуждалось убийство главы ХАМАС Исмаила Хании.
«Неспособность Совета Безопасности принять какое-либо решение лишь поощряют этот режим продолжать совершать военные преступления в отношении угнетенного палестинского народа, совершать акты агрессии в отношении других государств региона», — пояснил Ирвани.
Ранее американская газета The New York Times заявила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю после того, как в Тегеране был убит глава ХАМАС Исмаил Хании.



До этого с похожим заявлением выступил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве Хании.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство лидера движения.

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#лидер
#иран
#оон
Страны Запада блокировали проект заявления ООН от РФ с осуждением убийства Хании
01 августа 2024, 02:34

Фото: iStock/Viktor Sidorov

США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, которого цитирует РИА Новости.
«Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией», — заявил Ирвани.
Ранее постпред Ирана при ООН отмечал, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.

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#смерть
#израиль
#военные
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#проект
#лидер
#оон
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Зеленский: весь мир хочет участия России в мирных переговорах
Президент Украины рассказал, почему без России переговоры обречен на провал
01 августа 2024, 02:24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество настаивает на участии России во втором саммите по урегулированию украинского конфликта, передает Российская газета. В интервью французскому изданию Le Monde Зеленский отметил, что без участия России достигнуть жизнеспособных результатов в мирных переговорах будет сложно.
Он подчеркнул, что отсутствие России на переговорах может затруднить достижение прогресса.

«Весь мир хочет, чтобы россияне были за столом переговоров, и мы не можем быть против этого», — заявил Зеленский.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее высказывался в противоположном ключе, что подчеркивает сложность и неоднозначность позиции Киева по этому вопросу.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России отметило свою готовность к диалогу только при отсутствии ультиматумов. Зеленский также отметил, что вопросы территориальной целостности Украины должны решаться с учетом воли народа, но добавил, что возвращение утраченных территорий "военным путем" остается маловероятным.

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#мир
#зеленский
#россия
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Time: Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине
За неделю до начала СВО Харрис не одобрила поставки Украине
01 августа 2024, 02:21

Фото: riamediabank.ru/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину. Кроме того, она ни разу не посетила страну с момента начала СВО. Эти и другие подробности обнародовал журнал Time, его цитирует RT.
Вице-президент США Камала Харрис отказалась от предложения о передаче оружия Украине и введении рестрикций против России всего за неделю до начала специальной военной операции (СВО), передает RT.

Как сообщает журнал Time со ссылкой на источник, Харрис отказалась выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций и поставках оружия во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

По данным издания, с начала СВО Камала Харрис ни разу не посещала Украину в отличие от президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников. Кроме того, в июне 2024 года вице-президент также покинула саммит по Украине в Швейцарии не дожидаясь его окончания.

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#сша
#президент
#сво
#зеленский
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Полномасштабная война: Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке
Медведев счел большую войну на Ближнем Востоке единственным путем к шаткому миру
01 августа 2024, 01:28

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая война на Ближнем Востоке стала единственным путем к шаткому миру в регионе. Об этом он написал в своем тг-канале, добавив, что все невинно погибшие — заложники государства США.
«Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе», — пояснил Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что Россия готова дать шанс будущему президенту США восстановить отношения между странами и снизить напряженность. Он также подчеркнул, что американская политика по сути одряхлела и выродилась, как и весь западный мир, но Москва тем не менее, сделает все возможное, чтобы обезопасить своих граждан от тех угроз, которые растут сейчас в геометрической прогрессии.

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#сша
#россия
#политика
#отношения
#мир
#медведев
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Стало известно, кого США хотят посадить на место Зеленского
Медведчук: США планируют сменить Зеленского на Буданова через военный переворот
01 августа 2024, 01:11

Фото: istockphoto/DmyTo

США и Великобритания планируют сменить украинского лидера Владимира Зеленского, первые предлагают на его место главу ГУР Кирилла Буданова*, а вторые — бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, реализовать рокировку во власти хотят через военный переворот.
«Но как его сменить? Только путем военного переворота. Поэтому заявления Буданова* — часть большой игры, в результате которой он надеется убрать Зеленского. Ему нужно показать себя большим врагом России, чем Зеленский», — заявил Медведчук.
Он также добавил, что главе украинского ГУР нужно поторопиться, потому что Великобритания хочет видеть на месте Зеленского другого кандидата — Валерия Залужного.

Ранее глава украинской разведки сообщал о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что было известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле, рассказывала редакция «Радио 1».

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
#сша
#игры
#зеленский
#сбу
#гур украины
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Мадуро обвинил Запад в разжигании гражданской войны
Президент Венесуэлы считает, что западные СМИ подстрекают народ к насилию
01 августа 2024, 01:09

Фото: istockphoto.com/emarys

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет зарубежные СМИ в попытках спровоцировать гражданскую войну в стране, передает РИА Новости. Он считает, что они хотят привести к новым санкциям и военной интервенции.
По словам Мадуро, цель этих медиа — дестабилизировать ситуацию в стране и довести ее до гражданской войны.

«Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций против нас, они хотят насилия», — заявил Мадуро, его речь транслировал телеканал TeleSUR.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, по результатам которых Николас Мадуро был провозглашен избранным президентом на срок до 2031 года, набрав 51% голосов. На следующий день после выборов в Каракасе вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.

Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Генеральная прокуратура сообщила о 77 пострадавших силовиках и 1062 задержанных по обвинениям в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.

Правительство Венесуэлы обвиняет ряд стран в вмешательстве в выборы и в нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать результаты выборов, и предостерегли третьи страны от поддержки попыток дестабилизации ситуации в Венесуэле.

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#выборы
#сми
#протесты
#венесуэла
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Сколько вы сможете получить после перерасчета пенсии в августе
Пенсионерам рассказали о максимальной сумме прибавки и условиях
01 августа 2024, 00:45

Фото: istockphoto.com/dobok

1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, передает РИА Новости. Согласно действующему законодательству, перерасчет производится ежегодно без необходимости подачи заявлений со стороны пенсионеров.
Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется по данным обязательного пенсионного и социального страхования. Этот процесс прописан в Федеральном законе от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА Новости, что размер повышения пенсии составит не более 400 рублей. Важно отметить, что размер прибавки может быть меньше в случае, если пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию. Это связано с тем, что прибавка зависит от стоимости пенсионного коэффициента на момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, уплаченных работодателем.

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#пенсии
#новости
#пенсионеры
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Зеленский заявил, что не знает, как говорить с Трампом при его победе на выборах
01 августа 2024, 00:06

Зеленский заявил, что не знает, как выстраивать диалог с Дональдом Трампом, если тот победит на выборах президента США. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Monde. Глава киевского режима не понимает, о чем будет говорить с Трампом несмотря на то, что их команды связывались друг с другом.
«Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп заявил Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать и напомнил, что Россия победила Гитлера и Наполеона. Об этом бывший глава Белого дома сказал журналистам телеканала Fox News.
«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну», — сказал Трамп.
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Трамп готов отказаться от поста президента США, если его подведет здоровье
#сша
#россия
#конфликт
#дональд трамп
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#рф
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Трамп готов отказаться от поста президента США, если его подведет здоровье
31 июля 2024, 23:54

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от поста главы государства, если его подведет здоровье. Об этом сообщает РИА Новости. Так он ответил на вопрос, что будет, если его умственные способности ухудшатся.
«Если я пойму, что я делаю что-то не так», — пояснил он.
В случае победы Дональда Трампа на выборах, он станет самым старым в истории США президентом, обогнав Джо Байдена, так как будет старше его на несколько месяцев, когда тот вступал в должность.

Однако Трамп отметил, что не видит в этом никакой проблемы. Он заявил, что станет старейшим президентом США, «но не умом».

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в опросах издания The Wall Street Journal (WSJ). За республиканца готовы проголосовать 49 процентов американцев, а за демократку – 47 процентов.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#возраст
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