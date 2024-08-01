Постпред Ирана: бессилие ООН поощряет военные преступления Израиля

Фото: iStock/mizoula
Постпред Ирана Амир Саид Ирвани заявил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа. Об этом он сообщил во время чрезвычайного заседания организации, где обсуждалось убийство главы ХАМАС Исмаила Хании.
«Неспособность Совета Безопасности принять какое-либо решение лишь поощряют этот режим продолжать совершать военные преступления в отношении угнетенного палестинского народа, совершать акты агрессии в отношении других государств региона», — пояснил Ирвани.Ранее американская газета The New York Times заявила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю после того, как в Тегеране был убит глава ХАМАС Исмаил Хании.
До этого с похожим заявлением выступил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве Хании.
Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство лидера движения.
Читайте также:
NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании
В Иране рассказали о встрече Хании с высшими должностными лицами накануне гибели
Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
Данил Пономарев