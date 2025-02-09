Постпред РФ Гатилов: Дипломатов США не стало видно и слышно на заседаниях ООН

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Американские дипломаты вдруг перестали проявлять какую-либо активность и вступать в полемику на заседаниях различных институтов и агентств Организации Объединённых Наций. Их практически не видно и не слышно.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В разговоре с ТАСС в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, он подчеркнул, что представители делегации США просто сидят и слушают.
По его словам, такое поведение является крайне нехарактерным для американцев, которые раньше вступали в дискуссии по любому поводу, будь то соглашения о разоружении или вопросы глобального потепления.
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«В американской делегации сейчас царит полная неопределённость и непонимание того, как действовать в свете решений, принятых вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом», — сказал дипломат.
По его словам, такое поведение является крайне нехарактерным для американцев, которые раньше вступали в дискуссии по любому поводу, будь то соглашения о разоружении или вопросы глобального потепления.
«Вероятно они ещё не получили последних инструкций из Белого дома», — заключил Гатилов.
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Александр Бойцов