Россия не собирается платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

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Россия не оплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год. Соответствующее распоряжение отдал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на ресурсе для официального размещения правовых актов.
«Принять предложение МИД, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год», — сказано в распоряжении.Поручено поставить в известность секретариат ЕЭК в рамках принятого решения. Российская сторона не платила взносы за 2022 и 2023 годы.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что международные организации не выполняют свои обязательства, поэтому Москва отказывается сотрудничать.
Ранее стало известно, что страны Балтики покинули энергокольцо БРЭЛЛ.
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Никита Кротов