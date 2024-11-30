Постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет к росту напряженности вокруг ядерной программы Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда Россиипри международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
Как отметил постоянный представитель, Москва выступает против этого документа по нескольким причинам. Он назвал это решение «преждевременным и бессмысленным» с политической точки зрения.
Ульянов добавил, что это решение «наносит ущерб механизмам безопасности агентства».
Он также подчеркнул, что решение МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США.
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«Это решение чревато опасными последствиями, которые могут подорвать сотрудничество Ирана и МАГАТЭ и в целом стать причиной нарастания напряженности касательно темы иранского атома», – отметил он.
Ульянов добавил, что это решение «наносит ущерб механизмам безопасности агентства».
Он также подчеркнул, что решение МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США.
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Александр Климов