Постпред РФ Васильев: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

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Несмотря на заявления Еревана о невыплате причитающейся суммы в бюджет Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ), Армении будет начислен соответствующий взнос в 2025 году. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Виктор Васильев.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ада Бадалян заявила, что страна воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года о бюджете на 2024 год и финансирования организации. Постпред России подчеркнул, что Ереван и ранее не раз заявлял о «замораживании» своего участия и прекращении выплат в бюджет ОДКБ.
Васильев рассказал, что проект бюджета организации на 2025 год будет рассмотрен в обычном порядке, 10% от общей суммы будут начислены Армении. В текущем году на счёт Еревана отнесён взнос в размере 53,22 миллиона рублей. На вопрос, будет ли Армения выплачивать взнос в следующем году, постоянный представитель РФ ответил, что это будет зависеть от политического решения, которое примут власти Еревана.
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Александр Бойцов