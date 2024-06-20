В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

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Россия рассчитывает, что в Армении поймут, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности. Об этом высказался замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности», — заявил Галузин.Так прокомментировал отказ от участия Еревана в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что Армения хочет покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту государства.
В свою очередь Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет и дальше работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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