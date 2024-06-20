Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

В МИД прокомментировали неучастие Армении в заседании СМИД ОДКБ

Галузин: РФ рассчитывает на понимание Армении возможностей ОДКБ
20 июня 2024, 07:00
Фото: istock / Wirestock

Фото: istock / Wirestock

Россия рассчитывает, что в Армении поймут, что площадка ОДКБ предоставляет все возможности для сотрудничества по вопросам обеспечения региональной безопасности. Об этом высказался замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с РИА Новости.
«Мы рассчитываем, что наши армянские партнеры, а мы остаемся союзниками, все-таки придут к пониманию того, что наиболее эффективным методом обеспечения региональной безопасности является сотрудничество между региональными государствами, и площадка ОДКБ дает для этого все возможности», — заявил Галузин.
Так прокомментировал отказ от участия Еревана в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Алма-Ате 21 июня.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политик пояснил, что Армения хочет покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту государства.

В свою очередь Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет и дальше работать с Арменией для прояснения позиции Еревана по ОДКБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

#россия
#сотрудничество
#мид
#мид рф
#новости
#армения
Путин оценил переговоры с Ким Чен Ыном
Путин: переговоры с Ким Чен Ыном были обстоятельными
20 июня 2024, 07:11

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и коснулись целого комплекса вопросов. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал Путин по итогу прошедших встреч.

Он также подчеркнул, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Как считает генсек, заключенный договор демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

Читайте также:

Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР

Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран
#москва
#сша
#договор
#сотрудничество
#нато
#кндр
#запад
#путин
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи
Столтенберг: договор России и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться
20 июня 2024, 06:43

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Как считает генсек, заключенный Договор о партнерстве демонстрирует взаимную поддержку России и Северной Кореи. По мнению Столтенберга, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

«Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил генсек Североатлантического альянса.
До этого Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

#россия
#договор
#китай
#новости
#нато
#иран
#кндр
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине
Профессор Миршаймер: Байдену нужно продолжать конфликт на Украине до выборов
20 июня 2024, 06:00

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине в преддверии ноябрьских президентских выборов в стране. Однако РФ в результате одержит победу, заявил профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей», — отметил профессор.
Как считает Миршаймер, в отличие от украинского конфликта, Байден хочет завершить ближневосточный и активно продавливает прекращение боевых действий. Американский лидер уверен, что это поможет ему переизбраться на второй срок.

Однако Миршаймер выразил уверенность в том, что российская сторона победит и «займет еще больше территорий», а Украина столкнется с крахом.

Ранее аналитик Карен Квятковски заявила, что переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

#сша
#конфликт
#президент
#украина
#youtube
#интервью
#лидер
#байден
#рф
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимира Путина наградили высшей наградой КНДР
Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена – высшей наградой КНДР
20 июня 2024, 05:34

Фото: РИА Новости/POOL

Президента России Владимира Путина наградили орденом Ким Ир Сена, который является высшей госнаградой в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Главу российского государства отметили за заслуги в развитии российско-корейских отношений. Орден ему вручил лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

«Он (Ким Чен Ын) зачитал совместное решение Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), Госсовета КНДР и президиума Верховного народного собрания о присуждении ордена и лично вручил ему награду», – сказано в сообщении агентства.

Орден Ким Ир Сена был учрежден в 1972 году. Этой награды удостоились около 600 человек.

Напомним, президент России посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры стран подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Читайте также:

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Договор между Россией и КНДР является предупреждением для США

Военный эксперт не исключил участия КНДР в СВО после подписания договора с Россией
#кндр
#владимир путин
#сотрудничество
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турция запросила объяснения у организаторов саммита в Швейцарии
Турция потребовала объяснений из-за греческого патриарха на саммите по Украине
20 июня 2024, 04:43

Фото: istock / naumoid

Турция запросила объяснения у организаторов швейцарского саммита по Украине из-за присутствия греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации. Об этом проинформировал официальный представитель МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.
Константинопольский патриарх Варфоломей принял участие в конференции по Украине, состоявшейся 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Патриархат сказал, что выступает за совместное коммюнике, принятое по результатам конференции.

«Сообщения о том, что Греческий Патриархат в Стамбуле участвовал в саммите мира по Украине, проходившем в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, с государственным статусом и что наш министр провёл официальную двустороннюю встречу с греческим Патриархом Варфоломеем на полях саммита, не соответствуют действительности», — сказано в заявлении Кечели.
Также указано, что в государственной политике Турции не было никаких изменений касаемо позиции Греческого Патриархата.

Турция не признает статус Константинопольской церкви. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923-го, он ограничен отправлением богослужений для греков, проживающих в Турции. Там Варфоломея считают главой православной греческой общины района Фенер. Отмечается, что патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.

Читайте также:

Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

#соцсети
#мид
#страны
#министр
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США и принял Путина
20 июня 2024, 04:25

Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

Руководство Вьетнама не испугалось критики США и приняло президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.
В американском СМИ подчеркнули, что Вьетнам считает Россию «стратегическим защитником» и видим в нем поддержку по многим направлениям, в том числе по вопросам вооружений. Ранее против визита президента РФ выступило американское посольство, но власти азиатской страны не придали значения этим заявлениям.

«Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов», – сообщает Bloomberg.

В издании также отметили, что Вьетнам не критикует Россию после начала специальной военной операции на Украине и призывает к дипломатическому решению конфликта.

Напомним, во Вьетнаме Владимир Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, премьер-министром правительства, председателем Национального собрания и генсеком Центрального комитета Коммунистической партии страны. Затем глава РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Читайте также:

Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине

Путин сообщил о намерении «Новатэк» запустить во Вьетнаме газовый проект

Владимир Путин назвал замыслы ООН в отношении КНДР агрессивными
#владимир путин
#сша
#вьетнам
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали условие начала переговоров по Украине
Аналитик Квятковски: переговоры по Украине начнутся после смены западных лидеров
20 июня 2024, 04:20

Фото: istock / ffikretow

Переговоры по ситуации на Украине останутся на прежней стадии, до тех пор, пока лидеров Запада не сменят новые люди. Вероятные сроки начала переговоров по Украине озвучила экс-аналитик Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в ходе выступления на YouTube-канале Judging Freedom.
Как считает эксперт, Запад заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину и создать некую систему антироссийских ценностей. Для примера она назвала президента США Джо Байдена, который боится отказаться от сюжета, куда он максимально вложился.

«Пока они не будут готовы сделать это или пока они не будут заменены, мы не увидим ничего другого от западных лидеров», – заявила Квятковски.
В свою очередь помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан допустил нарушение соглашения по безопасности с Киевом. Он признал, что если придет новый президент Штатов, гарантии выполнения договоренностей могут сойти на нет.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Читайте также:

Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

#сша
#эксперт
#соглашения
#президент
#нарушение
#youtube
#люди
#запад
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, по какой причине Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в Северной Корее
В школе протокола пояснили, почему Белоусова и Лаврова выгнали из зала в КНДР
20 июня 2024, 03:00

Фото: сайт Кремля

В РФ и КНДР есть некоторые различия в порядке приглашения делегаций в зал, из-за чего российских министров, находившихся там, попросили освободить помещение перед приходом президентов Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Об этом рассказала руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова в разговоре с РБК.

«В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли», — пояснила эксперт.
В практике некоторых других государств делегация входит только после первого лица.

Напомним, чиновник КНДР выпроводил министров России, пришедших в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной. В помещение вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены делегации. Они начали занимать места за столом, когда их попросили покинуть зал заседания.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Читайте также:

Заявление политика в эфире RT о саммите по Украине вызвало скандал в Швейцарии

Песков: сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран

Коваленко: саммит в Швейцарии показал, какие страны хотят продолжения конфликта

#школы
#эксперт
#сергей лавров
#денис мантуров
#министр
#право
#кндр
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канада призвала своих граждан покинуть Иран
Канада призвала своих граждан покинуть Иран после объявления КСИР террористами
20 июня 2024, 02:16

Фото: istocks/BornaMir

Власти Канады потребовали от своих граждан немедленно покинуть Иран после того, как Оттава внесла Корпус стражей Исламской революции в перечень террористических организаций. С таким заявлением выступила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Она отметила, что в связи с данным решением существует повышенный риск «произвольного задержания».

«Поэтому моё сообщение для всех, кто находится в Иране, – прямо сейчас время возвращаться домой», – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Иран ввёл санкции в отношении министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства ВС Британии, британской авиабазы «Акротири» на Кипре и трёх британских компаний. Тегеран принял такие меры против поддержку действий Израиля против Палестины.

Кроме того, постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем.

Читайте также:

Подмосковные ветеринарные препараты будут экспортировать в Иран

РФ, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

Reuters: Иран приостановил полеты над некоторыми городами
#канада
#иран
#дипломат
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф