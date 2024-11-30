Постпред России высказался о поддержке «евротройкой» и США антииранской резолюции

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Постоянный представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов заявил, что принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской резолюции говорит о недальновидности «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) и США. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, эти страны имеют в своей повестке дня «сильную антииранскую программу». Дипломат заявил, что «евротройка» при принятии документа не учла факт визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.
Ранее четыре страны выступили с совместным заявлением, в котором поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ.
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«И его действительные усилия по установлению конструктивного диалога с новым правительством Ирана для решения оставшихся проблем и обеспечения прочного стабильного сотрудничества с Тегераном», – заявил Ульянов.
Ранее четыре страны выступили с совместным заявлением, в котором поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ.
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Александр Климов