В России отреагировали на блокировку США резолюции о прекращении огня в Газе

Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)
США, наложившие вето на резолюцию «десятки» непостоянных членов Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа, расписались в своей ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.
По его словам, Москва шокирована решением американских коллег, которые заблокировали искренние усилия Совбеза по спасению жизней палестинцев и израильтян.
Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. В соответствующем документе были выдвинуты требования «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. В соответствующем документе были выдвинуты требования «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова