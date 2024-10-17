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«Уже сотни тысяч»: на Западе рассказали, что случилось на Украине

Эксперт Штефец: украинцы устали от того, что происходит в стране
17 октября 2024, 00:13

Украинцы разочарованы киевским режимом и устали от продолжающегося конфликта, что привело к ухудшению морального состояния в стране, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью изданию Parlamentní listy.
Он отметил, что среди населения растет недовольство, вызванное коррупцией, нехваткой продовольствия и энергоресурсов, а также угрозой мобилизации.

«Украинцы устали и разочарованы как вездесущей коррупцией, так и постоянной угрозой мобилизации их самих или их близких. К тому же, многие сталкиваются с военными потерями среди родственников и друзей, что затронуло уже сотни тысяч семей», — подчеркнул Штефец.


Эксперт также добавил, что киевские власти не смогли эффективно противостоять российским ударам с применением ракет и дронов. По его словам, российская армия достигла значительного прогресса в использовании современных технологий, что позволило ей успешно противостоять западным вооружениям.
Штефец отметил, что ситуация на фронте складывается неблагоприятно не только для Украины, что оказывает дополнительное давление на руководство страны.

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#армия
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Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде
Дмитрук: Зеленский не верит в победу и участие Украины в НАТО
16 октября 2024, 23:59
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение уже давно не верят в свои заявления о победе и членстве Украины в НАТО, а их истинная цель — продление своего срока у власти. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул страну.

Заявление Дмитрука последовало после того, как Зеленский представил в парламенте свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых моментов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение на украинской территории неядерного стратегического пакета сдерживания России, а также экономические стратегии на период после конфликта.

«Ни Зеленский, ни его окружение не верят в то, что говорят. Они давно понимают, что ни победы, ни членства в НАТО не будет. Это всё делается исключительно для продления их времени у власти», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что на закрытом собрании в Киеве Зеленский не смог ответить на вопросы о реальных сроках и планах касательно фронта и будущего страны. По словам Дмитрука, ситуация на фронте ухудшается, а информация, поступающая от военных и разведки, вызывает тревогу.

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Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию
Песков посоветовал обратиться в полицию после слов Кадырова о покушении
16 октября 2024, 21:56

Фото: сайт Кремля

В Кремле сообщили, что не комментируют сообщения о подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал в таких случаях обращаться в полицию.
«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры. Иных комментариев быть не может», — цитирует комментарий Пескова ТАСС.

Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев ранее опроверг обвинения Рамзана Кадырова в своей причастности к подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этому никакого отношения, и привлек в качестве свидетеля «Всевышнего Аллаха».

После инцидента со стрельбой у офиса Wildberries Кадыров обвинил в подготовке покушения на него депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он угрожал им кровной местью, если они не докажут свою невиновность.

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Подоляк раскрыл содержание засекреченных приложений к «плану победы» Зеленского
Подоляк: в тайных приложениях к «плану победы» говорится об ударах по России
16 октября 2024, 21:22

Засекреченные приложения к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского посвящены нанесению ударов по территории России. Об этом сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк, слова которого приводит «РБК-Украина».
Отмечается, что тайные пункты документа содержат планы по разрушению российской логистики и уничтожению важных объектов, включая места скопления войск.

Подоляк подчеркнул, что в этих частях плана указано, каким оружием необходимо бить, чтобы разрушить расположенную вдали от линии фронта логистику, уничтожать объекты накопления и производство, включая те, в которых будет находиться живая сила также в глубине территории России.

Также в тексте указано, какие именно цели будут поражены и сколько для этого необходимо вооружения.

Ранее в этот день Зеленский представил в Верховной раде подготовленным им «план победы». Первым пунктом числится приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт отмечает перевод боевых действий на территорию России.

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Израильский танк открыл огонь по пункту миротворческих сил ООН в Ливане
16 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/e-crow

Танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Об этом сказано в заявлении UNIFIL.
Отмечается, что пункт Временных сил ООН в южной части Ливана (UNIFIL) находится в районе населённого пункта Кфаркила.

В результате удара был нанесён материальный ущерб пункту. Повреждения получили наблюдательная вышка и средства объективного контроля.

Как сказано с сообщении миротворцев, они зафиксировали приближение израильского танка «Меркава» в среду утром. После он открыл прицельный огонь по их опорному пункту.

Ранее ЦАХАЛ уже совершал вторжения на территории баз миротворцев ООН в Ливане.

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Байден обещал «обеспечить Украину всем необходимым для победы»
Байден принял план Зеленского и обещал обеспечить Украину всем для победы
16 октября 2024, 20:56

Фото: сайт Белого дома

Украинский лидер Владимир Зеленский изложил президенту США Джо Байдену свой «план победы» во время телефонного разговора. По итогу главы государств поручили своим командам обдумать следующие шаги. Об этом официально заявляет сайт Белого дома.
«Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане по достижению победы над Россией, и два лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации о следующих шагах», — пишет правительство США.

Сообщается, что президенты обязались подключить к планированию партнеров из других стран, чтобы «обеспечить Украину всем необходимым для победы».
«В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по Украине», — сообщает Вашингтон.

Планируется, что в ходе конференции лидеры разных стран будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь Украине.

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В ООН заявили, что США покрывают преступления Израиля
Небензя: США покрывают преступления Израиля, накачивая его оружием
16 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Вашингтон накачивает Израиль оружием и в то же время обеспечивает ему «политическое прикрытие», блокируя любые попытки Совбеза ООН остановить преступления против жителей Палестины. Об этом заявил постпред России при Организации Василий Небензя.
Он подчеркнул, что США, не прислушиваясь к мнению международного сообщества, исправно накачивают Израиль оружием, не давая тем самым Совбезу ООН возможности остановить страну, ответственную за многочисленные преступления против палестинских граждан.

Небензя отметил, что Израиль имеет право на обеспечение собственной безопасности, однако к этому нужно стремиться только через всеобъемлющий процесс урегулирования на Ближнем Востоке и исправления исторической несправедливости в отношении Палестины. Этого можно добиться созданием независимого палестинского государства, основываясь на решениях Совбеза и Генассамблеи ООН.

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#сша
#израиль
#вооружение
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#василий небензя
#оон
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Байден позвонил Зеленскому и выделил Украине $425 млн
Байден выделил Украине $425 млн после телефонного разговора с Зеленским
16 октября 2024, 20:38

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После чего выделил Киеву 425 миллионов долларов. О новом пакете военной помощи Украине сообщает сайт Белого дома 16 октября.
По сообщению правительства, Байден проинформировал Зеленского, что приложит усилия по увеличению финансирования Украины в течение оставшегося срока своих полномочий.
«Сегодня президент объявил о пакете помощи для Украины на сумму 425 миллионов долларов, который включает дополнительные возможности противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины», — говорится на сайте Белого дома.

Также сообщается, что в ближайшие месяцы США передаст Украине сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, «значительное количество» боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.

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#владимир зеленский
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«Расстреливать при детях»: ведущий в Латвии отделался предупреждением за призыв убивать за русские фильмы
Латвийский ведущий отделался предупреждением за призыв убивать за русские фильмы
16 октября 2024, 20:21

Фото: istock/william87

Латвийский телеведущий Альгис Раманаускас за публичные призывы убивать за русские фильмы и музыку отделался предупреждением. К такой мере прибегла комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность трансляторов.
В сентября телеведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас на YouTube завил, что надо расстреливать всех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку. Он также озвучил несколько вариантов расправы. Ведущий предложил сначала забрать у таких родителей детей или расстрелять сразу при детях.

Позже блогер извинился за свои высказывания. Однако Вильнюсская окружная прокуратура Литвы возбудила предварительное следствие в связи с призывами телеведущего. По итогу ведущий получил лишь предупреждение, сообщает ТАСС.

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Оппозиция в Грузии собирается устроить конституционный переворот после выборов
16 октября 2024, 20:21

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиция в Грузии планирует после выборов устроить конституционный переворот. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью Общественному вещателю Аджарии.
Отмечается, что оппозиционные партии подготовили сценарий конституционного переворота, который планируют реализовать после парламентских выборов 26 октября.

По его словам, уже сейчас видны все признаки такого сценария. В частности, ​на это указывают заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, которые на самом деле преследуют политические цели, а также заранее подготовленные фальшивые заключения по итогам выборов.

Папуашвили добавил, что в парламенте видят предпосылки начала конституционного переворота, а также осознают, что предстоящие две недели будут самыми активными в этом отношении.

Напомним, что в ряды грузинской оппозиции входят президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы государства Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

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#оппозиция
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