Украинцы разочарованы киевским режимом и устали от продолжающегося конфликта, что привело к ухудшению морального состояния в стране, заявил эксперт Ярослав Штефец в интервью изданию Parlamentní listy.
Он отметил, что среди населения растет недовольство, вызванное коррупцией, нехваткой продовольствия и энергоресурсов, а также угрозой мобилизации.
Эксперт также добавил, что киевские власти не смогли эффективно противостоять российским ударам с применением ракет и дронов. По его словам, российская армия достигла значительного прогресса в использовании современных технологий, что позволило ей успешно противостоять западным вооружениям.
Штефец отметил, что ситуация на фронте складывается неблагоприятно не только для Украины, что оказывает дополнительное давление на руководство страны.
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«Украинцы устали и разочарованы как вездесущей коррупцией, так и постоянной угрозой мобилизации их самих или их близких. К тому же, многие сталкиваются с военными потерями среди родственников и друзей, что затронуло уже сотни тысяч семей», — подчеркнул Штефец.
Эксперт также добавил, что киевские власти не смогли эффективно противостоять российским ударам с применением ракет и дронов. По его словам, российская армия достигла значительного прогресса в использовании современных технологий, что позволило ей успешно противостоять западным вооружениям.
Штефец отметил, что ситуация на фронте складывается неблагоприятно не только для Украины, что оказывает дополнительное давление на руководство страны.
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Елена Перлова