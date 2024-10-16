Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение уже давно не верят в свои заявления о победе и членстве Украины в НАТО, а их истинная цель — продление своего срока у власти. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул страну.
Заявление Дмитрука последовало после того, как Зеленский представил в парламенте свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых моментов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение на украинской территории неядерного стратегического пакета сдерживания России, а также экономические стратегии на период после конфликта.
Читайте также:
Подоляк раскрыл содержание засекреченных приложений к «плану победы» Зеленского
Байден позвонил Зеленскому и выделил Украине $425 млн
Байден обещал «обеспечить Украину всем необходимым для победы»
Заявление Дмитрука последовало после того, как Зеленский представил в парламенте свой «план победы», который включает пять пунктов и три секретных приложения. Среди ключевых моментов — приглашение Украины в НАТО, оборонные вопросы и размещение на украинской территории неядерного стратегического пакета сдерживания России, а также экономические стратегии на период после конфликта.
«Ни Зеленский, ни его окружение не верят в то, что говорят. Они давно понимают, что ни победы, ни членства в НАТО не будет. Это всё делается исключительно для продления их времени у власти», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Он также отметил, что на закрытом собрании в Киеве Зеленский не смог ответить на вопросы о реальных сроках и планах касательно фронта и будущего страны. По словам Дмитрука, ситуация на фронте ухудшается, а информация, поступающая от военных и разведки, вызывает тревогу.
Читайте также:
Подоляк раскрыл содержание засекреченных приложений к «плану победы» Зеленского
Байден позвонил Зеленскому и выделил Украине $425 млн
Байден обещал «обеспечить Украину всем необходимым для победы»
Елена Перлова