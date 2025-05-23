В США спрогнозировали срок окончания конфликта на Украине

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Уже к июлю этого года могут завершиться боевые действия на Украине. С таким прогнозом выступили аналитики американского инвестиционного банк JPMorgan.
«Ожидайте заключения неидеальной сделки к концу второго квартала 2025 года. Поскольку у Европы заканчивается оружие, у Украины — солдаты, у США — терпение, а трансатлантическое единство слабеет, Зеленский, скорее всего, будет вынужден в этом году вести переговоры с Россией об урегулировании, которое заморозит боевые действия, но не станет полноценным мирным соглашением», — пишут аналитики в докладе.
Вероятность заключения мирной сделки эксперты оценивают в 50%. При этом отмечается, что Украина окажется в сфере влияния РФ и не будет иметь гарантий безопасности от Западных партнеров.
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Иван Мусатов