Постпред Ульянов: Ошибки ЕС будут провоцировать все больше недовольства в союзе

Фото: iStock/Alexandros Michailidis
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в настоящее время признаков грядущего развала Евросоюза (ЕС) не наблюдается, однако ряд ошибочных решений может спровоцировать рост критики и недовольства со стороны стран сообщества в адрес Брюсселя. Об этом пишет РИА Новости.
«Что касается прогноза относительно того, что ЕС развалится. Я знаю, что вы хотите напрямую задать этот вопрос. Я думаю, что пока таких признаков нет. Наоборот, есть очередь на вступление в Евросоюз, но, в то же время, ЕС проявляет себя в последнее время все более и более непрофессионально, допускает все больше и больше ошибок», — цитирует агентство слова собеседника.
Дипломат добавил, что если Евросоюз не сменит курс, то настроения против него будут расти — как это уже произошло в Великобритании. Недовольство ряда европейских стран связано, в том числе со значительным притоком мигрантов, уверен Ульянов. Он подчеркнул, что в связи с этим растёт популярность правых политических сил, и они начинают одерживать победу на парламентских выборах.
Читайте также:
В Германии заявили, что ЕС сможет оказывать помощь Украине без согласия Венгрии
В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС
Дипломат назвал страну, которая пострадает первой в случае эскалации между НАТО и РФ
Диана Аванесян