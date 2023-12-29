Постпред Ульянов: Ошибки ЕС будут провоцировать все больше недовольства в союзе

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в настоящее время признаков грядущего развала Евросоюза (ЕС) не наблюдается, однако ряд ошибочных решений может спровоцировать рост критики и недовольства со стороны стран сообщества в адрес Брюсселя. Об этом пишет РИА Новости.