В Германии заявили, что ЕС сможет оказывать помощь Украине без согласия Венгрии

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Представитель правительства ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что Евросоюз (ЕС) сможет продолжить оказывать Киеву финансовую помощь, даже если Венгрия не даст своего согласия. Об этом пишет РИА Новости.
«Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. Евросоюз также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», — цитирует агентство слова политика.
Вагнер отметил, что в ходе саммита ЕС в середине декабря на обсуждение был вынесен вопрос о выделении Киеву финансовой помощи в размере €50 млрд. Германия в начале 2024 года продолжит активно продвигать в рамках Евросоюза передачу Украине этой помощи, подчеркнул политик.
«Евросоюз, конечно, тоже сможет действовать. Но я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе», — заключил представитель кабмина.
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