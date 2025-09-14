Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз для россиян
ФРГ ужесточила выдачу виз россиянам в 19-м пакете антироссийских санкций. Об этом сообщили 13 сентября в посольстве Германии.
По словам дипмиссии, изменения касаются как национальных, так и шенгенских виз в соответствии с директивами Евросоюза. Заявителям из России, не имеющим весомых оснований для поездки, теперь следует рассчитывать на более длительную и тщательную проверку документов.
В посольстве не пояснили, затронут ли эти «серьёзные ограничения» туристические поездки.
Накануне на сайте визового центра BLS сообщали, что Генеральное консульство Испании в Москве приостановило приём визовых заявлений на неопределённый срок.
