Достижения.рф

Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз для россиян

RTVI: Берлин ужесточил выдачу шенгенских и национальных виз для россиян
Фото: istockphoto/yuliasverdlova

ФРГ ужесточила выдачу виз россиянам в 19-м пакете антироссийских санкций. Об этом сообщили 13 сентября в посольстве Германии.



По словам дипмиссии, изменения касаются как национальных, так и шенгенских виз в соответствии с директивами Евросоюза. Заявителям из России, не имеющим весомых оснований для поездки, теперь следует рассчитывать на более длительную и тщательную проверку документов.

В посольстве не пояснили, затронут ли эти «серьёзные ограничения» туристические поездки.

Накануне на сайте визового центра BLS сообщали, что Генеральное консульство Испании в Москве приостановило приём визовых заявлений на неопределённый срок.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0