Трамп назвал санкции ЕС против РФ недостаточно жесткими и малоэффективными

Фото: iStock/Leestat

Президент США Дональд Трамп заявил о неэффективности санкций европейских стран против России. Он отметил, что Европа продолжает закупать российские энергоресурсы. Его слова передает РИА Новости.



Американский лидер подчеркнул, что европейские санкции недостаточно жесткие, если сравнивать их с мерами, которые готов ввести он. При этом все страны НАТО должны прекратить покупать российскую нефть.

«Я готов ввести санкции (против РФ), но им (Европе) придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», — заявил Трамп журналистам.
12 сентября американский лидер перечислил возможные санкции против РФ. Они затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.

Ранее европейские союзники США по НАТО выразили обеспокоенность из‑за спокойной реакции президента Соединенных Штатов на крупный инцидент с БПЛА, которые нарушили воздушное пространство Польши.
Мария Моисеева

