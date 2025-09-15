Трамп назвал санкции ЕС против РФ недостаточно жесткими и малоэффективными
Президент США Дональд Трамп заявил о неэффективности санкций европейских стран против России. Он отметил, что Европа продолжает закупать российские энергоресурсы. Его слова передает РИА Новости.
Американский лидер подчеркнул, что европейские санкции недостаточно жесткие, если сравнивать их с мерами, которые готов ввести он. При этом все страны НАТО должны прекратить покупать российскую нефть.
В Казахстане обнаружили 150 курганов неизвестной цивилизации
«Я готов ввести санкции (против РФ), но им (Европе) придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», — заявил Трамп журналистам.12 сентября американский лидер перечислил возможные санкции против РФ. Они затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин.
Ранее европейские союзники США по НАТО выразили обеспокоенность из‑за спокойной реакции президента Соединенных Штатов на крупный инцидент с БПЛА, которые нарушили воздушное пространство Польши.