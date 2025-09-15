Трамп назвал санкции ЕС против РФ недостаточно жесткими и малоэффективными

15 сентября 2025, 02:20

Фото: iStock/Leestat

Президент США Дональд Трамп заявил о неэффективности санкций европейских стран против России. Он отметил, что Европа продолжает закупать российские энергоресурсы. Его слова передает РИА Новости.





Американский лидер подчеркнул, что европейские санкции недостаточно жесткие, если сравнивать их с мерами, которые готов ввести он. При этом все страны НАТО должны прекратить покупать российскую нефть.





В Казахстане обнаружили 150 курганов неизвестной цивилизации

«Я готов ввести санкции (против РФ), но им (Европе) придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», — заявил Трамп журналистам.