Трамп выставил ЕС и НАТО невыполнимые условия для усиления антироссийских санкций
Американский лидер Дональд Трамп выставил союзникам по НАТО невыполнимые требования для ужесточения санкций против России. Об этом сообщает The New York Times 14 сентября.
По информации издания, это условие «почти наверняка не будет выполнено, о чем известно господину Трампу и его советникам». NYT отмечает, что хотя большинство европейских стран значительно сократило закупки российской нефти, некоторые государства всё ещё зависят от поставок природного российского газа.
В тот же день Трамп заявил, что введёт санкции против России только после того, как все страны перестанут покупать российскую нефть. Кроме того, он призвал ввести пошлины на импорт из Китая в размере 50–100%, которые, по его словам, можно будет отменить после завершения конфликта на Украине.
Газета The Washington Post 14 сентября охарактеризовала такие призывы как попытку отложить санкции. По данным WP, в ЕС эту тактику восприняли негативно.
