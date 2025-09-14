Трамп выставил ЕС и НАТО невыполнимые условия для усиления антироссийских санкций

14 сентября 2025, 12:14

NYT: Трамп выставил ЕС невыполнимое требование для усиления санкций против РФ

Фото: istockphoto/Mihrzn

Американский лидер Дональд Трамп выставил союзникам по НАТО невыполнимые требования для ужесточения санкций против России. Об этом сообщает The New York Times 14 сентября.