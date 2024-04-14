Постпредство Ирана в ООН: Ответ Израилю можно считать завершённым

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Атака Тегерана на объекты на территории Израиля явилась ответом на израильскую агрессию против дипломатических объектов Ирана в Дамаске. В настоящее время операцию можно считать завершённой.
Об этом заявили в постоянном представительстве Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций. В комментарии постпредства указано, что военные действия со стороны Ирана производились на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся самообороны и были ответом на «агрессию сионистского режима». В ночь на 14 апреля по территории Израиля было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух».
Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск большого количества ракет с территории Ирана. Он призвал население Израиля сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям командования тыла.
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