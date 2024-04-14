В израильском Иерусалиме прогремела серия взрывов

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон не будет присоединяться к кампании Тель-Авива против Ирана. Об отказе США сообщил телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя американской администрации.