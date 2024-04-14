В израильском Иерусалиме прогремела серия взрывов

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В израильском городе Иерусалим прогремела серия взрывов. В городе объявлена воздушная тревога, слышны звуки сирен.
Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на своих журналистов. В небе над городом работают системы противовоздушной обороны. Официальной информации от властей по поводу пострадавших либо разрушений в результате взрывов пока не поступало.
Накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ответ на «преступления» Израиля иранские военно-космические силы запустили ракеты и беспилотники по целям на «оккупированных» территориях. Всего Иран выпустил по территории Израиля 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух».
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