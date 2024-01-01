В Белгороде после обстрела умерла 4-летняя девочка

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Всего жертвами ракетной атаки стали 25 человек, 5 из них дети.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жертв ракетной атаки на Белгород 30 декабря стало больше. Число погибших достигло 25.
Ребёнок получил тяжёлые ранения грудной клетки и внутренних органов. Эвакуировать её в Москву на лечение было невозможно из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.
Ранения получили 109 человек. Еще одна пострадавшая обратилась к врачам с открытым переломом пястной кости. Жителю Белгорода обратился к медикам с проникающим ранением глаза инородным телом. Его прооперировали и заменили хрусталик.
Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода погибла молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери пострадали.
SHOT пишет, что одной из девочек— восьмимесячной малышке — ампутировали левую ногу из-за сильного повреждения.
Сейчас врачи борются за правую ногу с осколочным ранением, задело вену. Девочка в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, родственники занимаются документами для транспортировки девочки в Москву.
Её девятилетней сестре провели операцию на ноге. Девочка лежит в отделении травматологии, с ней работают московские психологи.
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«В детской областной больнице умерла девочка 4 лет», - сообщает Вячеслав Гладков.
Ранения получили 109 человек. Еще одна пострадавшая обратилась к врачам с открытым переломом пястной кости. Жителю Белгорода обратился к медикам с проникающим ранением глаза инородным телом. Его прооперировали и заменили хрусталик.
Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода погибла молодая мать Виктория Потрясаева. Две её дочери пострадали.
SHOT пишет, что одной из девочек— восьмимесячной малышке — ампутировали левую ногу из-за сильного повреждения.
Сейчас врачи борются за правую ногу с осколочным ранением, задело вену. Девочка в стабильно тяжёлом состоянии в реанимации, родственники занимаются документами для транспортировки девочки в Москву.
Её девятилетней сестре провели операцию на ноге. Девочка лежит в отделении травматологии, с ней работают московские психологи.
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Мария Фирсова