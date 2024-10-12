Построить неприступный забор на границе с Белоруссией предложил премьер Польши Туск

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что усиление забора на границе с Белоруссией поможет предотвратить гибель нелегальных мигрантов. С таким заявлением он выступил съезде «Гражданской платформы» в Варшаве 12 октября.
«Есть двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Белоруссией, и избежать драм, трагедий и смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга», — сказал Туск.
По мнению польского премьера, неприступный забор — это наиболее гуманный метод борьбы с нелегальными мигрантами.
По данным политика, с начала 2024 года на белорусско-польской границе погибли два мигранта, а в прошлом году — 18 нелегалов.
Ранее заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик сообщил о строительстве оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Строительство «Восточного щита» начнется до конца 2024 года.
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Лия Мурадьян