«Посягнул на святыню»: французы возмущены решением Макрона выступить в Нотр-Даме

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Французы раскритиковали президента Эммануэля Макрона за решение выступить 7 декабря в Соборе Парижской Богоматери с речью в честь его открытия. Об этом пишет агентство France-Presse.
Отмечается, что Макрон планирует выступить с речью в честь открытия собора после реставрации, предпринятой из-за произошедшего в 2019 году крупного пожара. При этом глава государства хочет выступить не на паперти собора, а внутри него.
Такое решение вызвало резкую критику среди представителей французской общественности, которые подчеркнули, что до Макрона ни один политический деятель за всю историю собора не выступал внутри него. В соцсетях по этому поводу распространились многочисленные мемы, на которых Макрон представлен в католической рясе. А многие пользователи уже назвали предстоящее выступление «скандальным».
Также некоторые французы указали на 35-ю статью закона Франции от 1905 года «о разделении власти и церкви», согласно которому проведение такого выступления в храме запрещено.
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Такое решение вызвало резкую критику среди представителей французской общественности, которые подчеркнули, что до Макрона ни один политический деятель за всю историю собора не выступал внутри него. В соцсетях по этому поводу распространились многочисленные мемы, на которых Макрон представлен в католической рясе. А многие пользователи уже назвали предстоящее выступление «скандальным».
Также некоторые французы указали на 35-ю статью закона Франции от 1905 года «о разделении власти и церкви», согласно которому проведение такого выступления в храме запрещено.
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Анастасия Чинкова