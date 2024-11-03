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«Посягнул на святыню»: французы возмущены решением Макрона выступить в Нотр-Даме

Фото: iStock/gbarm

Фото: iStock/gbarm

Французы раскритиковали президента Эммануэля Макрона за решение выступить 7 декабря в Соборе Парижской Богоматери с речью в честь его открытия. Об этом пишет агентство France-Presse.
Отмечается, что Макрон планирует выступить с речью в честь открытия собора после реставрации, предпринятой из-за произошедшего в 2019 году крупного пожара. При этом глава государства хочет выступить не на паперти собора, а внутри него.

Такое решение вызвало резкую критику среди представителей французской общественности, которые подчеркнули, что до Макрона ни один политический деятель за всю историю собора не выступал внутри него. В соцсетях по этому поводу распространились многочисленные мемы, на которых Макрон представлен в католической рясе. А многие пользователи уже назвали предстоящее выступление «скандальным».



Также некоторые французы указали на 35-ю статью закона Франции от 1905 года «о разделении власти и церкви», согласно которому проведение такого выступления в храме запрещено.

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#политика
Озвучены результаты финального опроса NBC о поддержке Трампа и Харрис
NBC: опрос показал равенство Трампа и Харрис в борьбе за пост президента США
03 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/vchal

Телеканал NBC провёл заключительный общенациональный опрос перед президентскими выборами в США, результаты которого показали равенство в поддержке кандидатов.
Отмечается, что американцы поддерживают кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, в первую очередь, за её мнение в вопросе прав на аборты. Также в последнее время отмечается рост энтузиазма демократов, а сама Харрис воспринимается многими избирателями как защитник среднего класса, что обеспечивает ей поддержку.

Другая половина американцев отдаёт предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. За него выступают избиратели, недовольные нынешним курсом страны. Около двух третей респондентов убеждены, сто США идут по неправильному пути, что даёт преимущество Трампу перед Харрис, входящую в администрацию нынешнего президента Джо Байдена.

Кроме того, американцы отмечают значительное преимущество кандидата от республиканцев в экономических вопросах, которые волнуют большинство граждан.

Опрос проводится NBC с 30 октября по 2 ноября. В нём приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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#кандидаты
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Константинополь намерен вмешаться в церковный раскол на Украине
03 ноября 2024, 19:17

Фото: iStock/jk_light

Киевские власти стремятся к полному уничтожению Украинской православной церкви (УПЦ), однако в ситуацию решил вмешаться Константинопольский патриархат. Об этом сообщается в материале РИА Новости.
Отмечается, что после жестокого захвата главного собора УПЦ в Черкассах, Константинопольский патриархат провёл заседание синода, на которое был приглашён глава МИД УКраины Андрей Сибига. Синод попросил украинскую делегацию передать лидеру раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), что патриарх Константинопольский Варфоломей не доволен методами и результатами его работы.

Напомним, что 17 октября сторонники ПЦУ захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в городе Черкассы. В результате атаки пострадали 26 человек, включая митрополита Феодосия, который получил серьёзные ранения.

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#заседание
#митрополит
#упц
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Британия ещё не столкнулась со всеми последствиями выхода из Евросоюза, пишут СМИ
Independent: Лондон ещё не столкнулся с 60% последствий выхода из ЕС
03 ноября 2024, 19:04

Фото: iStock/Tanaonte

Великобритания ещё не столкнулась с 60% последствий своего выхода из Евросоюза. Об этом сообщила газета Independent, ссылаясь на заявление экономического секретаря Казначейства Британии Тюлип Сидик.
Она подчеркнула, что 60% последствий Brexit до сих пор не материализовалась.

Сидик отметила, что объёмы британского экспорта и импорта в итоге станут на 15% ниже, чем если бы страна осталась в составе Евросоюза.

По данным издания, Сидик в своём заявлении опиралась на сведения Бюро по бюджетной ответственности Великобритании.

Напомним, что в июне 2016 года в стране прошёл референдум, по итогам которого 52% британцев выступили за выход из Евросоюза. 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени Великобритания объявила о выходе из Евросоюза спустя 47 лет членства.

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#страны
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Майор ВСУ Мамалуй: Украина находится в шаге от введения трудовой повинности
Замглавы ВС Мамалуй предупредил украинцев о возможном вводе трудовой повинности
03 ноября 2024, 18:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Украина находится в шаге от введения трудовой повинности, когда граждане будут работать за пайки и талоны. Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда, майор ВСУ Александр Мамалуй. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале «Страна».
По его словам, в скором времени у украинцев не будет зарплат, а будут «лишь пайки и бензин по талонам». Мамалуй утверждает, что вооруженный конфликт Украины с Россией продлиться еще очень долго.

При этом не уточняется, где и когда майор ВСУ сделал данное заявление.

Напомним, госдолг Украины достиг рекордной отметки 155,56 миллиардов долларов. Правительство страны неоднократно признавало, что повышение налогов и акцизов неизбежно.

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#украина
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В США заявили, что отсутствие единства на Западе приносит пользу Путину
CNN: отсутствие единства на Западе идёт на пользу Путину
03 ноября 2024, 18:30

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Разногласия между союзниками Украины приносят пользу президенту России Владимиру Путину. Об этом эксперт в области международных отношений Томас Грэм сообщил в интервью CNN.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается отсутствие единства на Западе, а также отсутствие схожих взглядов у Украины и её союзников. В связи с этим у Путина нет причин для пересмотра своих действий в отношении конфликта.

Тажке в материале указано, что конфликт развернулся не между Москвой и Киевом, а между Россией и всем коллективным Западом. Это указывает на то, что масштаб потенциальных переговоров должен соответствовать такому уровню.

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Американский адвокат рассказал, чего должен стыдиться Зеленский
Адвокат Амстердам: Зеленскому должно быть стыдно за закон о запрете УПЦ
03 ноября 2024, 17:50

Владимир Зеленский

Владимиру Зеленскому должно быть стыдно за принятый им закон, запрещающий Украинскую православную церковь Московского патриархата, пишет РИА Новости, ссылаясь на американского адвоката Роберта Амстердама.
«Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений (...), которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона», — прокомментировал Амстердам, говоря о судебном процессе над иерархом УПЦ митрополитом Банченским Лонгином.
Примерно таким же образом данный вопрос прокомментировали в правозащитной организации США Human Rights Watch. Там считают, что у запрещающего УПЦ закона есть «далекоидущие последствия», поэтому его надо приостановить.

Ранее сообщалось, что станет с Владимиром Зеленским после окончания конфликта на Украине.

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Эксперт предсказал, кто победит на выборах в Молдавии
Эксперт НИУ ВШЭ Мелоян: победа Санду на выборах — наиболее вероятный сценарий
03 ноября 2024, 17:15

Майя Санду (Фото: сайт президента Республики Молдова)

Победа действующей главы Молдавии Майи Санду на выборах не настолько гарантирована, как того хотел бы Запад, хоть и наиболее вероятна, сообщил РИА Новости эксперт НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
«Хотя победа Санду является наиболее вероятным сценарием, она не носит столь гарантированный характер, какой хотелось бы Западу. Основной причиной снижения популярности Санду является ухудшение экономической ситуации в стране», — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее Майя Санду призывала избирателей к активному голосованию, в первом туре она набрала свыше 42% голосов. Политик подчеркнула, что сама голосовала «за будущее страны». Сейчас идет второй тур выборов, по результатам которого объявят победителя. Оппонентом Санду является Александр Стояногло, которого убрали при режиме Санду с поста генпрокурора.

Санду поддерживает антироссийские санкции, Стояногло же выступает против них, понимая важность РФ для молдавской экономики.

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#мир
#молдавия
#выборы
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Полиция перекрыла мост, по которому жители Приднестровья едут на выборы в Молдавию
Полиция перекрыла мост Рыбница – Резина, по которому едут избиратели из ПМР
03 ноября 2024, 16:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Полиция перекрыла мост между городом Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и городом Резина в Молдавии. Об этом сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что молдавская сторона распространяет информацию о том, что на данном направлении якобы что-то заминировано или есть какая-то иная угроза. В связи с этим было полностью прекращено движение транспорта.

Однако Беляков указал на то, что ранее на этом мосту образовалась очередь из приднестровцев, которые направлялись в Молдавию для участия во втором туре выборов президента. Именно из-за этого, убеждён собеседник агентства, был перекрыт проезд.

В настоящее время представители приднестровской стороны в ОКК инициируют прибытие на место военных наблюдателей из числа миротворцев, которые проанализируют ситуацию на подъездах к мосту.

При этом, по сообщениям Генерального инспектората полиции Молдавии, в потоке людей находится человек, у которого при себе есть подозрительный язык с неизвестным содержимым. Гражданин отказывается сотрудничать с полицейскими.

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#президент
#мост
#перекрытие
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Финляндия выразила России протест из-за порчи забора посольства
Финляндия направила МИД РФ ноту протеста из-за порчи забора посольства в Москве
03 ноября 2024, 16:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министерство иностранных дел Финляндии направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Финский посол в РФ Марья Лийвала заявила, что в пятницу, 1 ноября, неизвестные нанесли на забор дипмиссии надпись на шведском языке «Аландские острова — наши», а территорию посольства закидали яйцами. По ее словам, правоохранители оперативно задержали пять преступников.

Уточняется, что из-за этого происшествия финский МИД направил ноту протеста в российский МИД. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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