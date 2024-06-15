Потери стран G7 в случае конфискации активов России составят $83 млрд

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Страны «Большой семёрки» в случае конфискации ими зарубежных активов Москвы могут составить порядка 83 миллиардов долларов. Именно такую сумму они инвестировали в российскую экономику.
Такие расчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных национальных статистических служб. Согласно подсчётам, государства, входящие в G7, путём прямых инвестиций вложили в российскую экономику по итогам 2022 года (более поздние данные на текущий момент отсутствуют) 82,8 миллиарда долларов США.
Самым крупным инвестором была Великобритания. По последним доступным данным размер вложенных этой страной активов оценивался в 18,9 миллиарда долларов. Следующими по объёму инвестиций идут Германия (17,3 миллиарда), Франция (16,6 миллиарда) и Италия (12,9 миллиарда). Вложения в российскую экономику американских инвесторов составляли 9,6 миллиарда долларов.
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Александр Бойцов