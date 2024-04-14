Повышение выплат бойцам ВСУ является чрезмерной идеей, заявили в Раде

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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала увеличение выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших на войне, назвав объявленные суммы «чрезмерными». Об этом она написала в Facebook*.
«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен – это о включении «печатного станка». 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», – написала она.
По мнению Безуглой, дыра в государственном бюджете будет продолжать расти.
Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевое довольствие, чтобы мотивировать армию. Командующий хочет увеличить денежное довольствие со 100 000 гривен (2,6 тысячи долларов США) до 200 000 (5,2 тысячи долларов США).
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Александр Климов