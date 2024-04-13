ВСУ применили в ходе удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Токмак использовали малокалиберные бомбы наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами НАТО, этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб.
По словам собеседников, вывод о применении данного артиллерийского снаряда сделан на основании осколков, найденных на месте атаки.
Отмечается, что снаряд GLSDB был разработан компаниями Boeing и Saab Group, запускается из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Ранее ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области. В результате обстрела были частично разрушены пять домов, в том числе три двухэтажных, один отдельно стоящий частный дом и один пятиэтажный. Десять человек погибли.
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Отмечается, что снаряд GLSDB был разработан компаниями Boeing и Saab Group, запускается из реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Несмотря на то что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США», – добавили в оперативных службах.
Ранее ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области. В результате обстрела были частично разрушены пять домов, в том числе три двухэтажных, один отдельно стоящий частный дом и один пятиэтажный. Десять человек погибли.
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Александр Климов