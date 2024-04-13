ВСУ применили в ходе удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы

Киевский режим ввел военную технику на территорию Донецкой народной республики (ДНР) еще до начала Антитеррористической операции (АТО), заявил боец ополчения по прозвищу Крест. Он рассказал РИА Новости, что в то время по Донецкой и Луганской областям уже шли украинские танки.