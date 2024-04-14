Над Курской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

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13 апреля около 23:00 по московскому времени подразделение ПВО уничтожило два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что попытка нападения киевского режима на российскую территорию была пресечена.
Ранее губернатор Курской области Роман Старобойт сообщил, что ВСУ нанесли удары по пять населенным пунктам в Курской области. Он добавил, что приграничные районы региона обстреливались в течение всего дня 13 апреля. Обстрелу подверглись населенные пункты Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня.
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Александр Климов