Владимир Путин и Петер Сийярто (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок высказалась о выделении нового пакета европейской помощи Украине в размере 700 миллиардов евро. Это заявление довольно едко и язвительно прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
На пресс-конференции он напомнил главе немецкого внешнеполитического ведомства её знаменитую фразу о «решительном повороте на 360 градусов в обратную сторону». Любой школьник средних классов знает, что такой поворот может привести лишь к лёгкому головокружению, а движение будет продолжено в прежнем направлении.
Министр также добавил, что Венгрия не намерена поддерживать какие-либо инициативы или решения Евросоюза, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Это касается и очередного пакета помощи в 20 миллиардов евро, отправку которого Киеву планировалось утвердить на совете глав МИД ЕС в предстоящий понедельник.
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«Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает настоящую революцию в математике», — со свойственным ему юмором сказал Сийярто.
Министр также добавил, что Венгрия не намерена поддерживать какие-либо инициативы или решения Евросоюза, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Это касается и очередного пакета помощи в 20 миллиардов евро, отправку которого Киеву планировалось утвердить на совете глав МИД ЕС в предстоящий понедельник.
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Александр Бойцов