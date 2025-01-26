В Венгрии сделали заявление о конфликте на Украине

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Президент США Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту. Заверения в этом получил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, о чем заявил в соцсетях. Уточняется, что разговор на данную тему был с американским госсекретарем Марко Рубио.
«Мы подтвердили нашу взаимную приверженность миру, и мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель - положить конец трехлетней войне в нашем регионе. Я заверил госсекретаря Марко Рубио, что Венгрия будет с энтузиазмом, твердо и решительно поддерживать любую инициативу, которая может приблизить нас к прекращению войны и миру», — сказал Сийярто в своем видео.Перед этим сообщалось, что Дональд Трамп хочет покончить с украинским конфликтом до наступления весны. Такие данные предоставляла британская газета The Independent. Вместе с тем авторы материла предположили, что речь может идти о двойной игре республиканца с Москвой и Киевом.
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Никита Кротов