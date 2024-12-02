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Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине

Сергей лавров и Петер Сийярто (Фото: РИА Новости/МИД РФ)

Сергей лавров и Петер Сийярто (Фото: РИА Новости/МИД РФ)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине, пишет РИА Новости.
«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — сказал Сийярто на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook*.

Он отметил, что на сегодняшний день имеется самый большой риск эскалации с начала конфликта, который повлекли «опасные и безответственные решения» в последнее время.



Тем временем глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай. Она назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призвана как можно скорее приблизиться к установлению мира». Напомним, Шольц приехал в Киев утром 2 декабря.

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*запрещена в РФ как экстремистская.
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В Верховной Раде раскритиковали ВСУ из-за отсутствия укреплений на реке Оскол
Депутат Безуглая раскритиковала ВСУ за отсутствие укреплений на реке Оскол
02 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/herPhoto

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выступила с критикой ВСУ из-за отсутствия оборонительных сооружений на реке Оскол. Свои обвинения депутат высказала в своем telegram-канале.
«Какое разумное объяснение может быть тому, что за два года на реке Оскол и на границе с Россией не появились никакие фортификации? Этот вопрос риторический», — говорится в сообщении.

По словам Безуглой, успехи российской армии никак не влияют на положение украинских генералов. При этом депутат подчеркнула важность реки Оскол, так как после ее пересечения армия РФ будет угрожать населенным пунктам Изюм, Боровая и Балаклея в Харьковской области.

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#рф
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На Украине анонсировали использование «роя дронов» в 2025 году
Reuters: Киев может впервые применить рой дронов в 2025 году
02 декабря 2024, 15:31

Фото: istockphoto/Oselote

Боевики ВСУ, возможно, в грядущем году увеличат применение беспилотников с автономным наведением, а также впервые воспользуются «роем дронов» для ударов. Об этом в разговоре с агентством Reuters рассказал глава украинского Минцифры Михаил Федоров.
«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением. Мы можем увидеть первые реальные применения роя дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», — прокомментировал чиновник.
По его словам, украинская сторона пользуется десятками систем ИИ собственной разработки, позволяющих дронам бить по целям без участия человека.

Перед этим в ФРГ рассказали о новом пакете помощи для Украины.

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#война
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#беспилотник
#новости
#конфликт
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В Германии рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Украине
Кабмин ФРГ: анонсированная Шольцем помощь Украине включает обещанное оружие
02 декабря 2024, 15:30

Фото: istockphoto/alzay

В новый транш помощи киевскому режиму в 650 миллионов евро, анонсированный канцлером ФРГ Олафом Шольцем, входят танки Leopard 1, боевые дроны, а также зенитно-ракетные комплексы Iris-T. Указанные вооружения уже были обещаны ранее, указали в германском правительстве.
«Речь идёт о поставках, которые большей частью были анонсированы ещё в октябре», — сказал на брифинге официальный представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер.
На фоне спецоперации на Украине недружественные к РФ государства стали помогать Киеву финансами и вооружениями. При этом украинская власть регулярно говорит о том, что оказанной поддержки не хватает и обвиняет в этом союзников.

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#мир
#германия
#фрг
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#оружие
#олаф шольц
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«Поднялись как живые»: бойцу СВО привиделись погибшие товарищи, идущие в небо
Боец СВО рассказал о видении с погибшими сослуживцами, ушедшими в небо
02 декабря 2024, 14:26

Фото: iStock/RomoloTavani

Боец спецоперации с позывным «Колесо» рассказал, что ему привиделась лестница, ведущая в небо, по которой поднимались погибшие боевые товарищи. Видео рассказа опубликовал оренбургский священник Александр Лемешко в Telegram.
Военный уточнил, что в момент появления видения он находился в укрытии, спасаясь от ударов беспилотников противника.

«Спустилась лестница с неба и все 200-е которые были в лесополосе поднялись по ней вверх. Поднялись как живые», — рассказал боец.

В его видении также были два лика: женский и мужской. Они разговаривали между собой. Боец услышал из разговора о необходимости оттягиваться назад. Уже на следующий день командование приказало отходить с занимаемых позиций.

Ранее стало известно, что сербский доброволец СВО Дарио Ристич с оторванной ногой провел семь дней под завалами без еды и воды и «встретился» с Богом. В настоящее время серб восстанавливается в госпитале и получил российский паспорт.

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#вс рф
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В Кремле отметили рост усталости от Зеленского на Украине
Песков: На Украине растет усталость от Зеленского
02 декабря 2024, 13:56

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

На Украине растет усталость от Владимира Зеленского. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что в 2025 году могут состояться переговоры по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Матвиенко не исключила вероятность проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине в 2025 году. По ее словам, вероятность начала переговоров в 2025 году значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет.

«Дело в том, что динамика, динамика на фронтах, она понятна. Понятны также процессы, которые происходят на Украине: есть усталость от Зеленского, эта усталость растет», — заявил Песков.
Тем временем в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и объявить об очередной военной помощи для Украины на сумму 650 миллионов евро.

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Главком ВСУ Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров
02 декабря 2024, 13:30

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров на служебном совещании с участием руководителей подразделений Генштаба ВСУ, командирами частей и начальниками учебных центров.
«Не осталась без внимания подготовка офицеров тактического звена, содержание которой сейчас нуждается в усовершенствовании, в том числе и увеличение сроков обучения. Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений», — написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские командиры также отмечают необходимость усовершенствования подготовки военных.

По словам Сырского, каждый командир должен самостоятельно отвечать за качество подготовки штаба, а также обучаться вместе со своими подчиненными, так как результаты на поле боевых действий напрямую зависят от подготовки личного состава, заключил главком ВСУ.
Боевые результаты напрямую зависят от качества подготовки воинов.

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Стало известно, за что сражаются ВСУ в Курской области
Боевик «Айдара»* Бунятов: ВСУ сражаются за каждый метр в Курской области
02 декабря 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Olena_Z

ВСУ сражаются за каждый метр на курском направлении, пишет «Лента.ру», приводя слова одного из боевиков запрещенного в России «Айдара»* Станислава Бунятова.
«Курское направление сейчас очень активно и насыщено боями, в основном пехота, но бывают случаи прямых контактных боев тяжелой техники», — сказано в публикации.
Бунятов добавил, что российские военные пользуются всем накопленным опытом против украинских боевиков. Он отметил, что классическое лобовое истощение наиболее эффективно.

Бунятов резюмировал, что обе стороны ежедневно теряют бойцов, пока «вырисовывается» четкая линия боевого соприкосновения, где нет «пробелов».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.

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В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине
Глава МИД ФРГ Бербок назвала визит в КНР началом мирного процесса по Украине
02 декабря 2024, 13:05

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/МИД РФ)

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters.
По словам Бербок, чтобы защитить безопасность Европы, в том числе и Германии, сегодня необходимо поддержать Киев. Она отметила, что ее визит является символом необходимости вступления стран в мирный процесс по Украине.

Бербок добавила, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призван как можно скорее приблизиться к установлению мира».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#шольц
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Стало известно состояние удерживавшего опорник три недели бойца ВС РФ Алиева
RT: Удерживавший опорник три недели боец ВС РФ Алиев восстанавливается
02 декабря 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Боец российской армии Закарья Алиев, удерживавший в одиночку опорник в течение трех недель на запорожском направлении, восстанавливается, пишет RT, ссылаясь на военного.
«Уже четыре килограмма веса набрал! Мне ставят уколы, делают капельницы, дают много таблеток. После выписки направят в санаторий восстанавливаться», — пояснил собеседник.

Известно, что Алиеву диагностировали язву желудка, которую он получил из-за голода, а также большую потерю веса. У пациента болели кости, сама боль была постоянной.

Недавно бойца навещали депутаты Госдумы. Герою вручили часы и награду. В Минобороны сейчас решают вопрос о награждении, пояснил он.

Закарья Алиев заключил, что о возвращении в зону боевых действий пока не думал.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
#вс рф
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