Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы по Украине

Сергей лавров и Петер Сийярто (Фото: РИА Новости/МИД РФ)
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приехал в Москву в рамках венгерской мирной инициативы по Украине, пишет РИА Новости.
«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии», — сказал Сийярто на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая транслировалась в соцсети Facebook*.
Он отметил, что на сегодняшний день имеется самый большой риск эскалации с начала конфликта, который повлекли «опасные и безответственные решения» в последнее время.
Тем временем глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай. Она назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призвана как можно скорее приблизиться к установлению мира». Напомним, Шольц приехал в Киев утром 2 декабря.
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*запрещена в РФ как экстремистская.
Элина Позднякова