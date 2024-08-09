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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Россия проинформировала власти страны о готовящихся массовых беспорядках, организованных странами Запада. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что информация передана в пятницу по официальным каналам. В настоящее время Агентство безопасности и информации Сербии, а также другие ведомственные структуры разбираются с полученными данными и проводят необходимые проверки.
Месяцем ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз не имеет права требовать от страны введения санкционных ограничений в отношении России. После он заявил о праве Сербии самостоятельно выбирать себе друзей.
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Анастасия Чинкова