Вучич заявил об отсутствии поводов для введения санкций против России

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Президент Сербии Александр Вучич заявил телеканалу Pink что у Белграда нет оснований для введения санкций против России.
По словам сербского президента, вывод российских войск из Косово и Метохии в 2003 году не может быть причиной для санкций против Москвы. Вучич также заявил, что поддержка Россией санкций против Югославии в 1990-х годах не заслуживает внимания.
Сербский президент неоднократно заявлял, что Белград не будет вводить санкции против Москвы. Так, например, в феврале Вучич заявил, что Сербия осуждает специальную военную операцию (СВО), но не намерена принимать никаких мер против России.
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Александр Климов