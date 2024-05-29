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Появилась информация о возможной отставке вице-спикера Госдумы Неверова

«Ведомости»: вице-спикер Госдумы Неверов может уйти в отставку
29 мая 2024, 17:40
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост, пишут «Ведомости».
Отмечается, что изданию об этом сообщили четыре пожелавших остаться анонимными источника.

Один из них сообщил, что данный вопрос в настоящий момент обсуждается, поэтому детали дела ещё неизвестны. При этом также достоверно неизвестно, действительно ли Неверов покинет свой пост.



Обсуждения о возможной отставке политика начались после того, как появилась информация о планах по назначению на его должность бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

При этом нет точной информации о новой должности Неверова, которую он может занять в случае отставки.

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#госдума
#пост
#политика
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа об ударе по Москве
29 мая 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Если слова бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа о возможной бомбардировке Москвы претворятся в действительность, это будет означать неминуемое столкновение двух ядерных держав, логично перетекающее в большую мировую войну.
Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В интервью РИА Новости он отметил, что во многом агрессивные заявления Трампа являются предвыборной риторикой, рассчитанной на то, чтобы заручиться поддержкой «ястребов» в среде американских избирателей.

Если же за такими речами последуют какие-то реальные шаги, то это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, считает депутат. Слуцкий также напомнил другое высказывание Трампа о том, что он может завершить конфликт на Украине за 24 часа. Парламентарий отметил, что оба заявления — это фигуры речи с ярким эмоциональным окрасом. Он считает, что на волне таких высказываний Трамп вряд ли сможет заручиться поддержкой большого количества избирателей. Простые американцы устали от бесконечных трат на Украину и не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, заключил депутат.

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#столкновение
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#лидер
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#трамп
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Суд Евросоюза отказался снимать санкции с «Белавиа»
29 мая 2024, 16:44

Фото: iStock/Sitikka

Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая пыталась добиться снятия европейских санкций. Об этом сообщается в постановлении суда.
В документе говорится, что иск отклонён, а авиакомпании предписано оплатить издержки.

Напомним, что в 2021 году страны Евросоюза, имеющие авиасообщение с «Белавиа», ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Тогда Евросоюз запретил белорусским самолётам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС.

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#белоруссия
#санкции
#евросоюз
#авиакомпания
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Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза
29 мая 2024, 16:38

Фото: istockphoto/rarrarorro

Санкционная политика Евросоюза в отношении РФ и Белоруссии провалилась. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе визита в Белоруссию по итогам диалога со своим коллегой Сергеем Алейником.
«Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась. Это не политическое заявление, это факт», – сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии считает, что политика ограничительных мер нанесла существенный ущерб экономике Европы, и, если бы ситуация зависела от Будапешта, санкций бы больше не было.

Политик добавил, что венгерская сторона не допустит включения в 14-й санкционный пакет мер, способных ограничить сотрудничество Венгрии с Белоруссией и Россией, а также вредящих национальной экономике.

По словам Сийярто, урегулирование украинского конфликта возможно только дипломатическим путем.

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#мир
#венгрия
#россия
#белоруссия
#санкции
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В Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву
Сенатор Перминов заявил, что угрозы Трампа Москве не имеют отношения к политике
29 мая 2024, 16:09

Фото: сайт Дональда Трампа

На угрозы бывшего президента США Дональда Трампа бомбить Москву отреагировали в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика – это другое», – сказал сенатор Сергей Перминов.

Трамп часто бросался громкими заявлениями, что в случае своего переизбрания, смог бы урегулировать украинский конфликт за сутки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что проблема слишком сложная, чтобы так просто ее решить.

Выборы американского президента намечены на 5 ноября. Главным соперником Трампа является действующий хозяин Белого дома Джо Байден. Нынешнего президента США жестко критиковали его оппоненты и журналисты за его странное поведение на публике, которое указывает на возможные проблемы со здоровьем.

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#мир
#россия
#сша
#москва
#дональд трамп
#совет федерации
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Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными
29 мая 2024, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по национальным проектам и стратегическому развитию страны. Четыре из семи его пунктов были засекречены.
Журналисты телеграм-канала Ria_Kremlinpool опубликовали распоряжение российского президента, в котором некоторые детали мероприятия раскрывал только один пункт — он содержал название совещания. Вторым пунктом в документе значилось требование к Федеральной службе охраны обеспечить проведение встречи.

Пункты с третьего по шестой были закрыты грифом «для служебного пользования». В последнем, седьмом пункте было указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в министерстве финансов РФ оценили расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в России по состоянию на 1 мая. Согласно расчётам специалистов, на эти цели было израсходовано 1,124 триллиона рублей.

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#журналисты
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#рф
#президент
#владимир путин
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Помощь Китая России вызывает глубокую обеспокоенность в Европе
Politico: США пытаются убедить страны ЕС в угрозе помощи Китая для России
29 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/Zerbor

США стали активно убеждать руководства европейских стран в угрозе помощи Китая России. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Politico.
«На этой неделе я лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО с настолько подробностями и конкретикой, насколько это возможно», — рассказал Кэмпбелл.

По его словам, помощь Пекина Москве вызывает глубокую обеспокоенность среди европейских стран. Кэмпбелл также рассказал, что в Североатлантическом совете многие главы государств Европы считают невозможной нормализацию отношений с Китаем, если он будет оказывать помощь России.

Ранее обозреватель издания The Washington Post писал, что Китай после начала конфликта на Украине был якобы готов отправить России оружие, однако «воздержался» от этого после звонка американского президента Джо Байдена.

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#сша
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#оружие
#китай
#нато
#удар
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НАК: Украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России
29 мая 2024, 14:43

Фото: istockphoto/vichinterlang

Спецслужбы Украины и западные так называемые информационные центры активизировали свою деятельность по вовлечению мигрантов из стран Центральной Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории Российской Федерации.
Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков. Во время своего выступления в Красноярске на конференции «Противодействия идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности» в рамках форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» он указал, что после начала спецоперации террористическая угроза в значительной степени стала исходить от украинских спецслужб и националистических формирований, а также от западных информационных центров.

Новиков также отметил, что в своей пропагандистской деятельности указанные организации стараются привлекать россиян и иностранцев из числа трудовых мигрантов из Центральной Азии к диверсионно-террористической деятельности, ориентируясь в основном на молодых людей, восприимчивых к идеям национализма и неонацизма, имеющих невысокие моральные качества и ведущих маргинальный образ жизни. Международные террористические организации пытаются создать на территории РФ из таких людей свои законспирированные ячейки, заключил представитель НАК.

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#рф
#терроризм
#украина
#конференция
#мигранты
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Эрдоган эмоционально высказался о бездействии ООН в Газе
Эрдоган заявил, что ООН «мертва духом» из-за бездействия в Газе
29 мая 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, организация мертва духом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на заседании своей партии в парламенте.
Турецкий лидер отметил, что нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу, а наблюдать за действиями Израиля просто невыносимо. Он также считает, что США несут ответственность за геноцид в газе наравне с Израилем.

«В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — заявил Эрдоган.

Он выразил мнение, что от организации нет никакого толка, так как судьба всего мира находится в руках пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? ООН мертва духом», — заключил президент Турции.

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Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе
Песков: в Кремле следят за дискуссией по налоговой системе
29 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/yulenochekk

В Кремле очень внимательно следят за дискуссией по изменению налоговой системы России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что предложения по внесению изменений в налоговую систему являются серьёзной и востребованной инициативой, созданной из посылов президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Песков добавил, что за работой Минфина следят на разных уровнях. В дискуссии активно участвуют эксперты, сотрудники правительства, депутаты Госдумы. В Кремле активно следят за ходом событий.

Накануне Минфин сообщил о подготовке к переходу к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ). На доходы до 2,4 миллионов рублей сохраняется ставка в 13%. Самая высокая ставка в 22% будет введена при доходе, превышающем 50 миллиардов рублей.

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#дмитрий песков
#налоги
#изменения
#кремль
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