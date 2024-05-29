Появилась информация о возможной отставке вице-спикера Госдумы Неверова

Фото: iStock/Oleg Elkov
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может покинуть свой пост, пишут «Ведомости».
Отмечается, что изданию об этом сообщили четыре пожелавших остаться анонимными источника.
Один из них сообщил, что данный вопрос в настоящий момент обсуждается, поэтому детали дела ещё неизвестны. При этом также достоверно неизвестно, действительно ли Неверов покинет свой пост.
Обсуждения о возможной отставке политика начались после того, как появилась информация о планах по назначению на его должность бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.
При этом нет точной информации о новой должности Неверова, которую он может занять в случае отставки.
Читайте также:
«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку
Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев уходит в отставку
Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке
Один из них сообщил, что данный вопрос в настоящий момент обсуждается, поэтому детали дела ещё неизвестны. При этом также достоверно неизвестно, действительно ли Неверов покинет свой пост.
Обсуждения о возможной отставке политика начались после того, как появилась информация о планах по назначению на его должность бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.
При этом нет точной информации о новой должности Неверова, которую он может занять в случае отставки.
Читайте также:
«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку
Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев уходит в отставку
Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке
Анастасия Чинкова