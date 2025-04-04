Спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий

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России и США необходимо провести дополнительные переговоры для устранения существующих разногласий, однако стороны уже достигли значительного прогресса в диалоге. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе общения с журналистами в Вашингтоне.
Дмитриев отметил конструктивный настрой администрации президента США Дональда Трампа и его команды. По его словам, текущие контакты демонстрируют взаимную заинтересованность в поиске решений. Основное внимание уделяется экономическим и инвестиционным проектам, способным укрепить двусторонние отношения.
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«Потребуется ещё ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента Трампа, ключевых его представителей», — передает его слова журналистам в Вашингтоне РИА Новости.Ранее он также заявил, что американские компании проявляют интерес к занятию ниш на российском рынке, оставшихся после ухода европейских предприятий.
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Мария Моисеева