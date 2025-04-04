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Спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий

Дмитриев: РФ и США потребуется еще несколько встреч, чтобы решить разногласия
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

России и США необходимо провести дополнительные переговоры для устранения существующих разногласий, однако стороны уже достигли значительного прогресса в диалоге. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе общения с журналистами в Вашингтоне.
Дмитриев отметил конструктивный настрой администрации президента США Дональда Трампа и его команды. По его словам, текущие контакты демонстрируют взаимную заинтересованность в поиске решений. Основное внимание уделяется экономическим и инвестиционным проектам, способным укрепить двусторонние отношения.

«Потребуется ещё ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента Трампа, ключевых его представителей», — передает его слова журналистам в Вашингтоне РИА Новости.
Ранее он также заявил, что американские компании проявляют интерес к занятию ниш на российском рынке, оставшихся после ухода европейских предприятий.

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Дмитриев: компании США собрались занять ниши на рынках РФ, откуда ушли европейцы
04 апреля 2025, 01:47

Фото: iStock/Sven Loeffler

Американские компании проявляют интерес к занятию ниш на российском рынке, оставшихся после ухода европейских предприятий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Вашингтоне во время общения с прессой.
Дмитриев отметил, что идеологические ограничения ЕС могут создать возможности для американского бизнеса, но только в стратегически важных для России секторах. Приоритетом остаётся поддержка отечественных компаний, а иностранные партнёры должны интегрироваться в местные проекты.

Сотрудничество с компаниями США возможно лишь при соблюдении национальных интересов и официального одобрения правительством РФ, а также при создании совместных предприятий с российскими участниками.

По данным РФПИ, переговоры с зарубежными игроками ведутся с акцентом на технологический трансфер и развитие производств внутри страны. Решения принимаются после тщательного анализа экономической целесообразности.

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В ООН указали на важность соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул
03 апреля 2025, 23:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Организация Объединенных Наций (ООН) призвала к соблюдению правовых норм в связи с арестом главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он указал, что ООН внимательно следит за ситуацией и призывает все стороны к избежанию действий, которые могут повысить напряженность.

«Мы в курсе сообщений о содержании Гуцул под стражей. Мы не в состоянии комментировать ведущееся внутри страны делопроизводство, но отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — передает его слова РИА Новости.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева после включения в список лиц, которым запрещен выезд из Молдавии. 28 марта суд арестовал ее на 20 суток. На следующий день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии.

Евгения Гуцул обратилась 2 апреля к генсеку ООН Антониу Гутерришу, заявив, что власти Молдавии используют судебную систему для подрыва автономии региона.

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В Литве обвинили Россию в пропаже американских военных
03 апреля 2025, 22:09

Фото: iStock/dangutsu

Россию обвиняют в том, что американские военные утонули в литовских болотах. Соответствующий материал опубликовало местное издание «Delfi Литва».
Издание уточняет, что солдаты прибыли из США и должны были в итоге оказаться на полигоне в Пабраде только из-за того, что президент России Владимир Путин решил «запугать всю Европу». Если бы этого не произошло, трагедии можно было бы избежать.

Статья посвящена сбору пожертвований для семей погибших военных. Мало того, что автор публикации попытался обвинить Россию в пропаже военных ВС США, так ещё и назвал «прокремлёвскими» аккаунты, которые критиковали инициативу благотворительности.

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#нато
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«Что-то делается»: в окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам
Окружение Зеленского отрицает подготовку к президентским выборам
03 апреля 2025, 20:18

Фото: iStock/twinsterphoto

Команда Владимира Зеленского не занимается активной подготовкой к проведению выборов на Украине. Окружение политика отрицает организацию предвыборной кампании, пишут местные СМИ.
Один из членов команды Зеленского подчеркнул, что в настоящее время не производится никаких системных шагов, поскольку нет человека, который собирал бы штабы или большие рабочие группы и говорил бы, что необходимо делать, то есть, руководил бы всем процессом.

При этом самому главе киевского режима пока совершенно не до этого, поэтому «что-то делается», но назвать это реальной подготовкой нельзя.

Журналисты также отметили, что власти Украины сейчас не столько готовятся к выборам, сколько ищут для них «гранд-нарратив». При этом подчёркивается, что в офисе президента намерены создать для Зеленского возможность комфортно баллотироваться на будущих выборах и победить на них. Однако пока неизвестно, воспользуется ли он такой возможностью.

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#политика
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Отца иноагента Волкова* подозревают в финансировании ФБК**
Отца Волкова* подозревают в финансировании ФБК**, возбуждено уголовное дело
03 апреля 2025, 18:55

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о финансировании экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) ** возбуждено в отношении задержанного в Екатеринбурге отца иноагента Леонида Волкова*.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, Волков-старший был задержан утром 1 апреля в столице Урала по подозрению в финансировании ФБК**.

Ранее в доме родителей бывшего главы ФБК** Леонида Волкова* проводили обыск.

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* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
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