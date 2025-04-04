Россия и США обсудили вопрос восстановления прямого авиасообщения

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Россия и США обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
По его словам, российское посольство и МИД активно работают над решением ряда ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, включая возобновление авиаперелётов.
В ночь с 3 на 4 апреля также сообщалось, что западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА).
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«Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе», — поделился Дмитриев с российскими журналистами в Вашингтоне.Ранее спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий.
В ночь с 3 на 4 апреля также сообщалось, что западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА).
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Мария Моисеева