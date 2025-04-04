Россия и США обсудили вопрос восстановления прямого авиасообщения

Россия не просит Запад об ослаблении санкций, но их смягчение могло бы стать логичным шагом для США, если они заинтересованы в развитии деловых отношений. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN, комментируя переговоры с американскими партнёрами в Вашингтоне.